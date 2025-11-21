正妹歌手曝中國選秀「暗黑10年約」！晉級後慘被嚇退

娛樂中心／王靖慈報導

35 歲的大馬女歌手李怡霖（Elaine）近日在受訪時坦言，自己過去曾接獲中國多個大型選秀節目的邀約，包括《中國夢之聲》和《中國好聲音》。她還透露，當時已經晉級到第四關，卻在最後被要求簽下至少 10 年的長期合約，讓她立刻卻步。





大馬正妹歌手揭「中國選秀暗黑內幕」！成功闖進第4關突被逼簽「霸王條款」

李怡霖日前因發表新歌，現身記者會上。（圖／翻攝「elaine.lee9」IG）

大馬歌手李怡霖日前在發行新單曲的記者會上，大方透露了自己過去參加中國選秀節目的幕後內幕。她坦承，自己曾陸續接獲《中國夢之聲》、《中國好聲音》等知名真人秀節目的邀請，甚至成功闖入第四關。然而，節目組卻突然要求她簽下至少10年的超長合約，讓她感到相當無奈，最終只能忍痛放棄追逐夢想。她還在現場談及早年經歷，李怡霖回憶起2014年，參加《Astro新秀歌唱大賽》時的點滴。當時她還處於懵懵懂懂的年紀，就這樣跑去面試，沒想到竟一路過關斬將，最終拿下季軍。這段不可思議的經歷，至今仍是她心中最懷念、最難忘的一段回憶。

李怡霖透露自己曾被中國選秀節目要求簽下10年合約。（圖／翻攝「elaine.lee9」IG）

談到是否會再參加比賽，李怡霖表示，先前節目《Astro 經典名曲歌唱大賽》也曾向她拋出邀請。她笑稱，今年1月生日剛過就接到製作單位電話，「我當下沒有計畫要參加，現在好像也不妨一試，明年可能就會報名參賽！」。





原文出處：大馬正妹歌手揭「中國選秀暗黑內幕」！成功闖進第4關突被逼簽「霸王條款」

