正妹歌手爆中國選秀內幕！闖第4關遭逼簽「霸王條款」當場急煞喊停

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞籍正妹歌手李怡霖親揭中國選秀節目的驚人內幕！她爆料自己曾一路闖進節目試選的第四關，本以為能正式站上舞台，卻在最後一刻突被要求「1個條件」讓她瞬間卻步，臨門一腳忍痛喊停。

李怡霖是2014年《Astro新秀歌唱大賽》季軍，近日更推出全新單曲《就這樣》，她聊到職涯坦承曾陸續接獲《中國夢之聲》、《中國好聲音》等真人秀邀請，甚至成功闖到第四關，但卻突然遭節目要求簽下至少10年的超長合約，她無奈坦言「我不算很年輕了，不想被綁那麼久！」最終忍痛放棄夢想。

廣告 廣告

11年前奪下新秀比賽季軍後，李怡霖並沒有立刻出道，反而選擇遠赴紐約深造聲樂與表演藝術。如今回歸樂壇重拾歌手身分，李怡霖笑說「我最想謝謝自己的堅持和不放棄！」談到未來計劃，她開心透露除了會推出更多新歌，更希望有機會舉辦一場屬於自己的音樂會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

粿粿事業跌谷底！傳SWAG伸橄欖枝 平台回應曝光

獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

震撼！TWICE開唱前兩天 彩瑛患「迷走神經性昏厥」將缺席高雄演出

