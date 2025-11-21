正妹歌手爆中國選秀黑幕！遭逼簽「10年長約」忍痛退賽

李怡霖揭露中國選秀節目黑幕。（圖／翻攝自李怡霖IG）





馬來西亞籍歌手李怡霖（Elaine）推出新歌〈就這樣〉，過去曾受邀參加中國歌唱選秀節目的她，近日公開揭露其內幕，原先一路過關斬將晉級到第四輪，卻因為製作單位的一個要求，最終讓她選擇忍痛放棄參賽機會。

李怡霖2014年在「Astro新秀歌唱大賽」獲得季軍肯定，也曾受邀參加《中國夢之聲》、《中國好聲音》等歌唱選秀節目，正當她將正式登上節目舞台時，製作單位卻在登台前要求她簽下至少10年的長期合約，讓她當場卻步，最終為了職涯考量，而選擇放棄參賽機會。

李怡霖宣布未來將持續推出新歌。（圖／翻攝自李怡霖IG）

李怡霖坦言，自己已經不算年輕了，不希望被綁這麼久，而她在歌唱大賽獲得季軍後也並未立即出道，而是選擇飛往紐約進修聲樂與表演藝術，如今重返樂壇，她也感慨稱：「最想謝謝自己的堅持和不放棄！」並宣布未來將持續推出新歌，希望有一天能夠舉行自己的音樂會。



