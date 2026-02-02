正妹歌手睡一半遭猛蛇狠咬！「急速毒發」苦撐1天亡

國際中心／江姿儀報導



雖然近年不少國家都市擴張迅速，但野生動物出沒的情況也不容小覷，引發人類居住安全的危害。近期奈及利亞1名正妹歌手睡夢中突然逝世，竟然是因為睡到一半，猛蛇闖入家中狠咬2口。她驚醒嚇壞，緊急就醫，卻因附近診所缺少抗蛇毒血清，轉往醫院後中毒加重，治療並未減緩症狀。此時她已經無法言語、呼吸困難，最終未能等到解藥就驟逝。





26歲正妹歌手睡一半遭「猛蛇闖豪宅」狠咬2口 竟「毒發失語」苦撐1天亡！

奈及利亞26歲女歌手恩旺格內在自家豪宅睡覺，眼鏡蛇闖入屋內狠咬她2口。（圖／翻攝自Ｘ）

26歲女歌手參加《好聲音》走紅 睡豪宅遭毒蛇狠咬！

綜合外媒報導，西非奈及利亞26歲女歌手恩旺格內（Ifunanya Nwangene）擁有天使般的動人高音，2021年參加歌唱節目《奈及利亞好聲音》（The Voice Nigeria）而小有名氣，音樂才華極高的她不只專注於單一風格，除了擅長爵士樂、歌劇之外，也涉獵古典樂、靈魂樂，表演曲風多元。她居住在奈及利亞高級住宅區內的豪宅，沒想到1月31日她躺床酣睡之際，「世界十大毒蛇」之一的眼鏡蛇闖入屋內，對著她狠咬2口。

女歌手遭蛇咬中毒 缺「救命血清」苦撐1天亡！

友人透露，恩旺格內被咬後趕緊前往住家附近診所就醫，然而診所都沒有抗蛇毒的血清急救，只好送到醫院治療，結果「醫院有1種所需的抗蛇毒血清，但另1種沒有」。這時毒素已對恩旺格內身體造成影響，醫療團隊試圖穩定病情，但她不僅呼吸困難，還喪失說話功能，只能藉由肢體語言表達訴求。恩旺格內的朋友緊急開車四處找尋救命血清，遺憾的是當他們趕回醫院前，恩旺格內苦撐1天，未能等到血清，於本月1日不幸離世。

遭爆醫療資源不足惹議 院方發聲澄清曝歌手死因！

噩耗傳出後，當地民眾震驚不已，因為恩旺格內並非住在鄉村地區，而是富人聚居的豪宅區，也引發對醫療資源不足的質疑。對此，賈比聯邦醫療中心（The Federal Medical Centre Jabi）發聲明，否認相關指控「毫無根據，與實際情況不符」，並解釋當時救治情況「我們的醫務人員立即提供了適當的治療，包括復甦搶救、靜脈輸液、鼻內吸氧以及注射多價蛇毒血清，經過全面而迅速的評估後，恩旺格內因蛇咬傷出現了嚴重的併發症才導致身亡」。

