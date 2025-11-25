正妹洗澡遭拍吸3.2萬人朝聖！一看竟是營養師高敏敏

娛樂中心／綜合報導



有著最美營養師之稱的高敏敏，不僅有著豐富的健康知識，身材更是讓人看得超害羞，過去更是多次曬出比基尼照展現好身材，但近期的她已鮮少曬出清涼照。不過過，日前她卻無預警曬出一張在家洗澡的「淋浴片」過程中還不小心拍到鏡子反射後的真實曲線，讓人看得超害羞。





高敏敏將馬尾紮起，大秀香肩和美背，閉著眼拿著蓮蓬頭淋浴，模樣看起來相當享受。（圖／翻攝自IG ＠minmin_rd）





營養師高敏敏近日突然在臉書粉專、IG發文，曬出一段代言蓮蓬頭的影片，只見她將馬尾紮起，大秀香肩和美背，閉著眼拿著蓮蓬頭淋浴，模樣看起來相當享受，過程中為了展示蓮蓬頭的功能，還無意間將鏡頭拍攝到會反射、類似鏡子材質上，意外拍下如同走光般的真實曲線，她更開玩笑表示「拜託演算法不要讓另一半看到這蓮蓬頭」。

高敏敏淋浴片讓人看得超害羞。（圖／翻攝自IG ＠minmin_rd）





畫面曝光後，瞬間吸引超過3.2萬次觀看，不少網友們紛紛害羞表示「女神營養師」、「太美了吧」、「好啦我被敏敏說服了…已加到購物車」、「看完想洗澡了」、「敏敏嫩肩太性感了」、「拍的好美」、「這麼美的嗎」、「太性感了」、「洗澡也能這麼美的敏敏」。

高敏敏還不小心拍到鏡子反射後的真實曲線，讓人看得超害羞。（圖／翻攝自IG ＠minmin_rd）





事實上，今年33歲、已經是二寶媽的高敏敏，不僅外型亮眼，學經歷也十分豐富，畢業於北商大企業管理MBA碩士，有國考營養師證照的她，不僅出了多本暢銷書籍，也經常受邀至各大節目當來賓，獲得不少人的喜愛，也不時會曬出國遊玩時的美照，讓粉絲大飽眼福。









