正妹深夜爆「睡一堆頂流男星」床照流出！大咖名單全曝光…藝人急回應

娛樂中心／巫旻璇報導

2026年才剛揭開序幕，大陸娛樂圈便因一名網友的深夜爆料陷入輿論風暴。微博帳號「iamroosie」於3日深夜陸續公開多名人氣男星的疑似私人資訊，內容包含對話截圖及飯店定位畫面，迅速在各大社群平台擴散，吸引大量網友關注與討論。事件牽連範圍不小，鹿晗、林更新、檀健次、張一山，以及范丞丞、黃明昊、周奇等人皆遭點名，相關關鍵字接連登上微博熱搜榜，話題閱讀量在短時間內飆破數十億次，討論熱度持續攀升。面對外界傳言，鹿晗工作室於凌晨出面否認，強調相關內容皆屬不實，已著手蒐證並提告造謠行為，同時呼籲網友切勿輕信與轉傳未經證實的消息。

微博帳號「iamroosie」於3日深夜連續發文，表示「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」。（圖／翻攝自微博）





微博帳號「iamroosie」於3日深夜連續發文，自稱已年滿30歲，並以挑釁語氣表示，與多名「頂流男星」有過私下接觸，「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」。她隨後點名鹿晗，形容對方「人很好」，還表示「可以放心」，網友進一步比對發現，她曾在抖音曬出疑似與鹿晗出現在同一空間的照片，並以手部刺青作為佐證，掀起大量揣測。

















林更新也被女網紅點名，不過他所屬工作室發聲駁斥謠言。（圖／翻攝自微博）









「iamroosie」接著又提及自己認識吳亦凡，替其緩頰表示外界評價與她所認知不同，並陸續點名林更新、檀健次、張一山，到范丞丞、黃明昊、周奇等人，同時要求林更新出面道歉。爆料過程中，她多次暗示與多名男星存在親密互動，並釋出疑似聊天畫面及北京威斯汀酒店定位截圖，部分用詞相當直白，也讓事件話題性持續放大，也讓「iamroosie」、「iamroosie 鹿晗」、「所有頂流都睡完了」、「司曉迪」、「鹿晗方闢謠網傳合照」等關鍵字，高掛微博熱搜榜。





鹿晗工作室今晨5時也發文澄清內容均屬不實資訊，並於上午10時再度強調，針對豆瓣、微博、抖音及小紅書等平台上的造謠貼文，已蒐證數十則並正式提告，呼籲網友勿以身試法。（圖／翻攝自微博）









有網友指出，「iamroosie」疑似為網紅司曉迪，曾與男星李汶翰交往。去年10月，她也曾在微博指控鋼琴家李雲迪涉及不當行為，當時李雲迪並未正面回應。未料事隔數月，司曉迪再度於社群平台發文，並將多名一線男星捲入爭議，引發外界譁然。

面對相關傳聞，范丞丞工作室於凌晨3時率先發聲否認，強調從未與司曉迪有任何私下往來，並指相關畫面遭惡意解讀，已委請律師蒐證。鹿晗工作室今晨5時也發文澄清內容均屬不實資訊，並於上午10時再度強調，針對豆瓣、微博、抖音及小紅書等平台上的造謠貼文，已蒐證數十則並正式提告，呼籲網友勿以身試法。此外，檀健次、林更新、黃明昊、王安宇及關曉彤等人所屬工作室亦相繼發聲駁斥謠言。至於被外界指認為司曉迪的當事人，目前其相關貼文與帳號已被刪除，爆料內容也尚未獲得任何第三方或官方單位證實。由於相關說法多來自單一網友發文，真實性仍有待進一步釐清，外界應審慎看待網路流傳資訊，避免在未查證前過度揣測或轉傳。





微博帳號「iamroosie」於3日深夜發文爆料，表示「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」。。（圖／翻攝自微博）





















《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

