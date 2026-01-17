正妹清潔工轉戰暗黑界

娛樂中心／林依蓉報導

年僅20歲的「小泉楓」原本是清潔公司員工，被外界形容為「最可愛的清潔員」。不僅有一張清秀臉蛋與傲人曲線，還有不到22吋的小蠻腰。她在高中畢業後便投入清潔工作，經常被安排負責打掃男生廁所卻因此產生不同於一般人的癖好，於是近期被片商可愛社（kawaii*）相中出道。





20歲正妹清潔工「本色演出」轉戰暗黑界！她自曝：見男生上廁所會超興奮

因小泉楓曾任男廁清潔工，導演便將其工作經歷作為出道作題材。（圖／翻攝自kawaii*官網）





20歲的「小泉楓」原本是清潔公司員工，因清秀外型與好身材受到注意。她高中畢業後便投入清潔工作，且經常被指派負責男性洗手間。也因此在近期被片商可愛社（kawaii*）相中出道。知名評論家「一劍浣春秋」在《PLAY NO.1》專欄寫道，由於小泉楓原本就是負責打掃男廁的清潔人員，導演Samoari在出道作品中便順勢以她的工作背景為題材，安排她從整理環境的橋段開始拍攝，演出時甚至直接以簡陋的紙箱作為道具。從宣傳影片就能看出，這位新人與一般人印象中的清潔阿姨形象截然不同，展現出20歲的青春魅力，被視為2月最受矚目的新面孔之一。

從宣傳影片就能看出，這位新人與一般人印象中的清潔阿姨形象截然不同。（圖／翻攝自kawaii*官網）





一劍浣春秋接著寫道，小泉楓擁有清秀臉蛋、勻稱身材與纖細腰身，不僅外型吸睛，在導演Samoari的指導下，她的表演也展現一定水準，神情自然又迷人。不過比較可惜的是，目前小泉楓沒有社群，也沒有經紀公司認領，未來發展仍充滿變數，可能只是短期曝光的「曇花一現」型新人。對此他認為，影視圈競爭激烈，新人能否長期走紅難以預測，粉絲若對她感興趣，不妨把握現階段作品，多加關注這位新生代的表現。

原文出處：20歲正妹清潔工「本色演出」轉戰暗黑界！她自曝：

