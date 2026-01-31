「正妹營養師議員」許睿慈竟沒登記選連任！民進黨緊急了解中

民進黨基隆市議員黨內初選登記30日下午5時截止，原先規劃提名15席，最終僅12人完成登記。其中，中正區現任議員許睿慈雖已領表卻未登記，造成中正區無人登記的情況，同為現任議員的陳宜則是趕在截止前壓線完成登記，過程波折不斷。

許睿慈。（圖／臉書）

根據民進黨基隆市黨部規劃，擬參選人需繳交新台幣12萬元的保證金及12萬元的登記費，換言之，擬參選人須先繳交24萬元才能完成初選登記。這次初選登記作業從1月26日開始受理至30日下午5時截止。

截至30日下午5時止，現任議員許睿慈都未曾在市黨部現身登記。據了解，她先前已經領表完成，但不清楚為什麼突然決定不登記。到晚間6時30分為止，許睿慈都處於失聯狀態。許睿慈曾推出寫真書，甜美外型讓她一砲而紅，曾與猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆，行銷基隆觀光，被稱為議會美女議員。

陳宜則趕在下午5時前抵達民進黨基隆市黨部完成登記。她表示，去年曾經合作過的廠商向她商借新台幣20萬元週轉，但一直遲遲未還，原本談好30日上午要還錢，但卻直接被「已讀不回」，甚至不接電話。她眼見即將登記截止，只好向朋友商借10萬元才能完成登記。

許睿慈。（圖／臉書）

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，這次初選登記共有12人完成登記。完成登記名單包括仁愛區鄭文婷（現任），信義區陳軍佐（現任）、陳宜（現任），中正區無人登記，中山區施偉政（現任）、吳巧瀅（新人），安樂區張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人），暖暖區朱書昕（新人），七堵區曾怡芳（現任），山地原住民則無人登記。

余睿柏指出，除安樂區將採初選民調方式決定提名人選外，包括仁愛區、中正區、七堵區及山地原住民的提名缺額部分，預期將採協調徵召方式決定提名人選。有關中正區現任議員許睿慈尚未登記一事，市黨部表示正在積極了解狀況之後再跟外界說明。

