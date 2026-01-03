正妹爆「男星都睡完了」公開大咖名單！點名他「會幫擦屁股」震撼內容

娛樂中心／巫旻璇報導

中國網紅司曉迪（微博帳號 iamroosie）自3日深夜起在微博連續發文，聲稱自己曾與多名男藝人有過情感或私下互動，並陸續公開疑似聊天截圖、照片及定位畫面，點名對象包括鹿晗、林更新、范丞丞、蔡徐坤等多位一線男星，相關內容迅速在網路上擴散，多組關鍵字隨即登上微博熱搜榜，話題閱讀量短時間內累積突破數十億。針對相關指控，遭點名的多位藝人及其工作室陸續出面澄清，強調內容皆為不實訊息，並已展開蒐證、準備依法追究造謠責任。儘管如此，事件仍吸引大量網友圍觀討論，其中司曉迪針對藝人吳亦凡的相關爆料，因描述內容尺度較大，更讓不少網友驚呼「我到底看了什麼」，掀起新一波熱議。

微博帳號「iamroosie」於3日深夜連續發文，表示「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」。（圖／翻攝自微博）





司曉迪3日深夜起在微博連續發文，宣稱自己曾與多位人氣男星有過往來，「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」。並直指鹿晗、林更新、檀健次、張一山、范丞丞、黃明昊、周奇等人，同時點名要求林更新公開回應。期間，她一度上傳與男性同床的照片，隨後迅速刪除，被外界解讀為暗示與鹿晗關係密切；此外，她還提到鹿晗私下偏好購買零食、范丞丞曾替她慶生，以及李汶翰要求她移除蔡徐坤聯絡方式等說法。

微博帳號「iamroosie」公開與某男星的親密合照。（圖／翻攝自微博）





然而，相關內容曝光後，隨即引發大量質疑聲浪。她所公布的鹿晗紋身照片，被網友指出臉部側影與本人特徵不符，疑似經後製或AI處理；至於她曬出的范丞丞照片，則遭范丞丞方面澄清為多年前聚會被拍下的舊畫面，與爆料並無關聯。另針對她指控王安宇與關曉彤交往一事，雙方所屬團隊也已出面否認。





司曉迪形容吳亦凡曾替她倒水、幫忙擦屁股，兩人之間還曾有舌吻等親密互動。（圖／翻攝自微博）













針對目前正在服刑、曾在中國演藝圈發展的南韓男團 EXO 前成員吳亦凡，司曉迪也在貼文中點名提及，聲稱自己並未認為對方是壞人，並形容吳亦凡曾替她倒水、幫忙擦屁股，兩人之間還曾有舌吻等親密互動。相關說法曝光後，因內容尺度較大，立刻引發網友熱烈討論，不少人直呼難以置信，留言表示「看到這段整個傻眼」、「我到底看了什麼」。





針對藝人吳亦凡，司曉迪也在貼文中點名提及，聲稱自己並未認為對方是壞人，並形容吳亦凡曾她擦屁股。（圖／翻攝自微博）









面對爆料延燒，多位藝人工作室緊急發聲滅火。范丞丞工作室於凌晨3時率先發布聲明，強調從未與司曉迪有任何私下往來，並指相關內容屬惡意解讀，已委請律師蒐證。鹿晗工作室今（3）日清晨5時發文澄清所有內容均為不實資訊，並於上午10時再度表示，已針對微博、豆瓣、抖音、小紅書等平台上的造謠貼文蒐證並正式提告，呼籲外界勿轉傳未經查證的訊息。檀健次、林更新、黃明昊、王安宇、關曉彤等人所屬工作室，也陸續發布聲明駁斥相關傳聞。





鹿晗工作室今（3日）發文澄清所有內容均為不實資訊，並已針對微博、豆瓣、抖音、小紅書等平台上的造謠貼文蒐證並正式提告，呼籲外界勿轉傳未經查證的訊息。（圖／翻攝自微博）









截至目前為止，司曉迪的相關貼文已被刪除，所有爆料內容均未獲任何第三方或官方單位證實。由於相關指控多來自單一網友說法，且部分證據真實性存疑，外界普遍呼籲審慎看待網路流傳資訊，避免在未查證前過度揣測或轉傳。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

