正妹爛痘一年治不好！臉上竟藏「百隻八腳蟲」狂繁殖

生活中心／李明融報導

許多人臉上長了痘痘，往往以為是青春痘，可能過一段時間就會消去，一名女大生戴著口罩求診，主訴臉上「爛痘」搞了一年都沒好，結果醫師王佑鑫一照發現根本不是青春痘，而是「蠕形蟎蟲症」，還在她的毛孔中「瘋狂生小孩」，直言「妳餵飽牠們」。

爛痘一年治不好！正妹臉上竟藏「百隻八腳蟲」狂繁殖...醫：妳餵飽牠們

「蠕形蟎蟲」與人類共生，若免疫力下降恐怕會大量繁殖影響皮膚。（圖／翻攝自X）





非關清潔！「蠕形蟎蟲」與人類共生





皮膚科醫師王佑鑫在粉專指出，該名女大生臉部T字部位布滿紅色丘疹，觸感粗糙如砂紙。儘管女大生強調「每天都有洗臉」，質疑是否因不乾淨所致，但醫師解釋，這與清潔程度無關。「蠕形蟎蟲」（Demodex）是人類皮膚常見的共生生物，居住在毛囊與皮脂腺內。在正常數量下，牠們能維持皮膚微生物群平衡，不會引發症狀。相關誘因包括：

*免疫力低下：如高壓力、常熬夜。



*膚質與病史：油性膚質、酒糟性皮膚炎（玫瑰斑）患者。



*不當行為：長期使用類固醇、不當護膚習慣。

爛痘一年治不好！正妹臉上竟藏「百隻八腳蟲」狂繁殖...醫：妳餵飽牠們

蠕形蟎蟲在顯微鏡下狀態，上牠會在人類臉上大量繁殖、產卵。（圖／王佑鑫皮膚專科醫師提供）

抗蟲是「耐力戰」 療程需2至4個月



然而，當人體免疫力下降，或是不當使用保養品與藥品時，情況就會失控。王佑鑫醫師分析，長期亂擦類固醇會壓制免疫系統，如同撤走「警察」，讓蠕形蟎蟲得以肆無忌憚地繁殖。此外，過度厚重的保養品對蟎蟲而言就像「吃大餐」，會導致蟲量過度增生而發病。醫師強調，治療蠕形蟎蟲症絕非一蹴可幾，而是一場耐力戰。由於蟲的生命週期包含卵、幼蟲與成蟲，即使消滅了表面的成蟲，深層蟲卵仍會陸續孵化。完整的療程通常需要2到4個月。治療期間切記不可「一邊殺蟲一邊餵蟲」，應停用厚重乳霜與致粉刺性產品。





