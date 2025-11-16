正妹網紅去柬埔寨 「失聯72小時」 家屬急求救

中國抖音網紅橙子姐姐去柬埔寨後失蹤。（圖／翻攝自微博）





中國抖音網紅橙子姐姐亮麗外型擁有11萬粉絲，卻沒想到本月初去柬埔寨探望男友，準備回中國卻失蹤，讓其姐姐今（16日）也發聲，表明如今依舊處於失聯狀態。

根據外媒報導，橙子姐姐本月初去柬埔寨探望男友，也多次和親友確認13日回到中國，但其IP地址卻依舊顯示在旅遊停留地點，隨後便失聯不知所蹤。

橙子姐姐的親姐也透露直到今天其手機都關機，無法和她取得聯繫，男友的電話也一樣失聯，如今已經求助警方，也發布尋人啟事求助。



