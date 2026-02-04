正妹網紅大UU被質疑偷偷加料 親揭堅持3年「真空吸引」二度發育背後祕辛

36歲的前港台主持辛巧琪（Binky），近日因豐滿雙峰引發關注。（翻攝自辛巧琪IG）

36歲的前港台主持辛巧琪（Binky），近日因豐滿雙峰引發關注，不少網友紛紛認為她長輩再「加料」變得更大。對此，辛巧琪坦言自己堅持了3年，讓胸部自然「再度發育」成功。

對於長輩二次發育的祕辛，辛巧琪今（4日）在社群坦言，自己沒有注射豐胸針或裝假體，胸部能再次發育，全靠自己堅持3年使用BRAVA真空吸引器。據了解，真空吸引器原理藉由外來持續的拉力，來迫使包括脂肪細胞的增長。

辛巧琪表示，BRAVA真空吸引器應該沒有人聽過，因為這種方式又貴又慢且辛苦，幾乎難以達成醫師的要求，其中最難的就是每天戴著儀器至少10個小時，而儀器又重又大還容易脫落，睡覺只能平躺，一旦不自覺翻身，就會被儀器發出響聲吵醒，。

廣告 廣告

辛巧琪也坦言，為了二度發育，期間也出現紅疹、皮膚發炎等情況，另外還要放棄許多社交活動，還要不斷地換胸罩、買配件、買藥膏、看醫師等等，開銷難以估算，因此身旁原一起採用該方法豐胸的朋友，後來都因為太辛苦都放棄了，最後辛巧琪也盼酸民們不要再進行不負責任的誹謗攻擊。

更多鏡週刊報導

袁惟仁病逝昔外遇13年！陸元琪產後遭小三逼退位 婚外情對象被起底曝光

「一夫多妻」網紅翻車！落魄剩2房相伴 宣布破產仍喊「還會再娶」：有6女已應徵

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開