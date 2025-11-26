正妹網紅慘了！躲貨架拍不雅照 好市多下禁令

好市多對拍不雅照的網紅下達「禁進令」。（圖／好市多提供）





台灣好市多「黑色星期五」前天（24日）正式開跑，卻有名擁有30萬粉絲的情色網紅，在貨架內掀開上衣拍不雅照並上傳，引發外界譁然。好市多強硬回應，將禁止該網紅進入賣場。

該名網紅在X（推特）等社群平台曬出不雅照，只見她坐進寵物用品貨架區，掀開上衣露出胸部任人拍攝，還配文寫下：「黑五逛完兩圈以後發現錢不太夠，所以決定把自己賣掉。」言外之意不言而喻。

畫面遭瘋傳後，有網友直呼「提貨單在哪裡」、「地址在哪裡」、「哪裡還搶購的到」。也有許多人直呼不妥，認為網紅不應該在公開場合做出如此行為。

好市多今針對此事表示，有關該名網紅不當行為，賣場將禁止她再次進入賣場，且若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。警方也指，網紅涉嫌違反公然猥褻罪「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」。

