正妹網紅水中分娩出意外！兒疑吸入羊水窒息「1小時夭折」 無照助產士遭逮

俄羅斯知名網紅愛莎水中分娩痛失愛子。（翻攝自aishachigga IG）

代價太慘痛！擁有150萬粉絲的27歲俄羅斯知名舞者、模特兒網紅愛莎（Aisha Chigga，本名Aisha Rakaeva），去年12月13日在自家的充氣水池嘗試水中分娩，不料男嬰在出生僅1小時後便不幸夭折。根據當地媒體與執法部門的初步調查，該名嬰兒死因疑似為在水中吸入羊水導致窒息。

綜合外媒報導，負責協助此次分娩的是現年59歲的女子娜塔莉（Natalia Kotlar）。她長期以「水中分娩專家」自居，不僅撰寫相關書籍，還開設名為「溫柔生產」課程，對外宣稱自己具備豐富的助產經驗與心理學背景。

然而，俄羅斯調查委員會事後揭發，娜塔莉根本不具備任何醫學學位或婦產科專業執照，屬於非法行醫。莫斯科法院目前已下令將其預防性羈押2個月，她將面臨非法從事醫療活動及提供不符合安全要求服務的刑事指控。

醫學專家針對此案指出，這類悲劇主因在於接生者缺乏專業的生理學知識與急救訓練。一般而言，胎兒在子宮內是透過臍帶獲取氧氣，肺部充滿羊水，直到出生接觸空氣後才開始自主呼吸。若分娩過程中發生意外，如嬰兒過早吸入混合了胎便的羊水，或是肺部液體未及時吸收，必須立刻由專業醫師進行抽吸與給氧治療。專家強調，若此案發生在專業醫療機構，醫師極有機會能即時介入並挽回這條小生命。

痛失愛子的愛莎隨後在社群媒體Telegram上發文，描述自己正處於生命中最艱難時刻，不僅要承受喪子之痛與住院的生理折磨，後續還必須面對漫長的司法調查與葬禮。此一事件也再次引發國際間對於居家分娩安全性的高度討論。雖然英國皇家婦產科學院（RCOG）認為居家分娩對部分低風險、非初產的產婦是可行的選擇，但對於初產婦而言，居家生產風險顯著較高。醫學界一致呼籲，產婦在選擇分娩方式時，務必確認接生人員的醫療資歷，以確保在緊急狀況發生時能獲得最妥適的專業救護。

