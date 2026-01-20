正妹網紅生死鬥！閨密背叛爆黑料「多人運動」 粉絲驚呆

「深海蜜柚」(左)與「趙韓倩」。圖／翻自《吃瓜網》

中國網紅界近日爆出「生死鬥」，原本兩名親如姊妹的正妹網紅，現在卻完全撕破臉，其中一人更爆料另一人的黑料，指對方私底下大玩「多人運動」，讓網友驚呆。

這兩位正妹網紅分別是「深海蜜柚」與「趙韓倩」，兩人都是從Cosplay圈發跡，加上同期出道，因此兩人進而成為好姊妹。不過在近期，網友發現趙韓倩開始在直播上猛爆深海蜜柚的黑料，直指深海蜜柚私底下愛玩「多人運動」，而且參加「多人運動」的對象，不乏饒舌系網紅。趙韓倩的爆料一出，讓許多粉絲與網友感到震驚。

趙韓倩在直播中爆黑料。圖／翻自《吃瓜網》

就有網友指出，「深海蜜柚」與「趙韓倩」兩人開始交惡，在前一陣子就有端倪。例如兩人一起做直播PK時，從鏡頭前就可看出兩人關係變得不太好，而後兩人為了互搶流量與粉絲，多年交情就此變調。到了現在，變成趙韓倩開始放黑料。

但就有網友質疑，趙韓倩是為了漲粉而不擇手段，懷疑她所謂的「爆料」，其實是造謠。不過對於雙姝廝殺，網友們紛紛直呼：「是個狠人！」、「不管消息是真是假，趙韓倩確實得到粉絲了。」、「如果深海蜜柚有玩，難道趙韓倩沒玩？這圈子我不相信有這麼乾淨。」



