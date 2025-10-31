正妹網紅背景太驚人！是早稻田副教授兼醫師 網喊「上她的課不會睡著」
日本一名知識型網紅早水桃子，經營YT專門教導數學相關知識與研究，不過她的背景更是驚人，本身在早稻田大學任教，也具有醫師資格。不僅如此，鄉民對她最多的評價是：正妹教授！
早水桃子目前任職於早稻田大學應用數學系，擔任副教授，她主攻「離散數學」的研究，並會在YouTube上分享她的研究，以及離散數學的教學影片。此外，早水本身的背景也相當驚人，她大學就讀於東京大學，大3轉念醫學系，並持有醫師資格。不過她的碩博士學位，都鑽研數學與統計領域。
換句話說，早水不只是教授，還是網紅，也是醫師，多重身分在近日引發日本網友討論。日本網友也直呼，在早稻田有這麼正妹、可愛的老師，「害我想重新申請早稻田了」、「可愛偶像風的副教授」、「有這種教授真的很臥槽」、「上這老師的課，我一定不會睡覺」。
另外也有網友表示，早水的學術背景完全是學霸等級，讓普通人望洋興嘆，還有網友感嘆：「老天爺真是不公平，長得可愛又是天才。」
