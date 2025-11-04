正妹網紅自曝9月曾收「黃明志恐怖邀約」 親揭5大試探手法：直覺救了我

網紅MIGA美家在社群平台分享9月遭遇的「恐怖邀約」經歷。（翻攝自instagram／miga0908）

「我不是那個被欺騙的人，也不是那個出事的人，我只是那個在危險裡，冷靜、清醒、並選擇走開的人。這份勇氣、這份清醒，會一直保護我。」

馬來西亞歌手黃明志涉及網紅謝侑芯猝逝案，引起社會廣泛關注。隨著警方將案件改以謀殺罪偵辦，也於稍早正式通緝黃明志。而今（4日）午間網紅MIGA美家在社群平台發文，透露自己在9月曾收到疑似同一藝人的「恐怖邀約」，並公開對方常用的5大邀約手法。

單獨邀約與假合作？MIGA美家分享驚悚細節

美家在文中表示，對方以洽談商業合作為由邀約，但她憑直覺察覺異常，選擇拒絕。她透露，當時對方提出單獨相處、訂飯店、出國面試、詢問餐飲與酒類喜好等話術，她認為這些並非單純合作，而是試探界線的手段。

美家呼籲，不舒服就勇敢說不，保護自己最重要。（翻攝自instagram／miga0908）

美家指出，自己的決定「保護了自己，保留了尊嚴」，並回顧事件時間點時感到心情複雜：「震驚、後怕、憤怒，甚至還有一點悲傷……悲傷不是為他，而是為那個我曾經相信過人性的自己。」

持續聯絡引警覺 網紅呼籲：敢說不就是保護自己

美家表示，即便事件曝光前數週，對方仍持續聯絡她洽談合作，使她感到「可惡至極」。她坦言，之所以選擇站出來，是希望以自身經驗提醒所有人：無論對方多有名、多有話語權，只要感覺不舒服，都可以選擇說「不」。

