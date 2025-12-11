正妹網紅「自由生產」大出血亡 丈夫證實了

澳洲30歲網紅Stacey Warnecke，未接受產前照護與專業醫護陪同，生下男嬰後因產後大出血送醫不治。（圖／翻攝自IG／naturalspoonfuls）





澳洲墨爾本30歲營養網紅Stacey Warnecke去年9月在家中選擇「自由生產」，於凌晨順利產下一名男嬰後，因產後大出血緊急送醫，最終不幸身亡。

根據《ABC News》報導，Stacey在社群平台上自稱是「低毒營養師與料理內容創作者」，經營帳號「Natural Spoonfuls」，死亡前擁有近2萬名追蹤者。她的丈夫Nathan此前在Instagram證實，妻子於9月29日在家中產子後離世，並感謝網友對家人的支持。

法院聽證指出，Stacey 整個孕期幾乎沒有接受產前檢查，只在懷孕初期看過一次一般科醫師做抽血檢查。因為，Stacey 曾對新冠疫苗強制令產生強烈反感，逐漸走向「遠離化學物質、減少醫療介入」的生活方式，也因此對接受常規產檢與醫院生產產生疑慮，也影響了她對生產決定，因此她最後選擇在家進行無醫護陪同的自由生產，並規劃以水中分娩方式迎接孩子。

根據《ABC News》引述驗屍庭說法，Stacey 於9月29日凌晨3時在家中產下一名男嬰，當時只有丈夫與一名自稱「分娩支持工作者」的 Emily Lal 在場。初期她看似狀況穩定，但在胎盤排出後開始出現明顯不適。家人曾詢問是否需要救護車，Stacey 最初拒絕，直到她開始呼吸困難，家人才於4點13分撥打救護電話。

救護人員到場後，花了一段時間才將她從屋內移出並送往醫院，約在5點07分抵達急診。院方表示，當時共有24名醫護人員參與搶救，過程中甚至一度用盡院內她可用的庫存血液，仍無法挽回她因嚴重產後出血引發的多次心搏停止，最終宣告不治。

法院並提到，據警方調查，分娩支持工作者Emily Lal在事發隔日曾清理現場，之後拒絕向警方提供正式口供，目前已被維多利亞州醫療投訴委員會禁止繼續提供相關照護服務，調查仍在進行中。

