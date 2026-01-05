正妹網紅「被男友騙去柬埔寨」撈金！雙腿骨折「判若兩人」老父急哭

國際中心／綜合報導

近日網路上瘋傳多段影片與照片，一名來自中國福建、26歲、在抖音坐擁數萬粉絲的網紅「Umi」，竟被目擊獨自在柬埔寨街頭遊蕩。畫面中，她臉色灰暗、神情恍惚，頭髮雜亂打結，雙腿滿是瘀傷，疑似還有骨折狀況，手裡緊握一張疑似CT或X光檢查影像，整個人看起來相當落魄。





Umi在抖音擁有約2.4萬追蹤者。（圖／翻攝自微博）









根據網友爆料，Umi原本被男友以「柬埔寨賺錢容易」為由哄騙出國，卻不知何故淪落街頭。所幸後來被當地華人發現並帶往移民局就醫，已順利聯繫上家屬，正等待安排返國事宜。事實上，Umi在抖音擁有約2.4萬追蹤者，從2025年4月14日開始，她的影片IP便顯示位於柬埔寨，背景多數是在酒吧或室內，之後她陸續更新了10支影片，最後一則停在2025年12月6日，之後便完全消失。短短不到一個月，她從光鮮亮麗的網紅形象，變成在海外街頭孤身求生的淒慘模樣，令許多網友震驚不捨。

Umi原本被男友以「柬埔寨賺錢容易」為由哄騙出國，卻不知何故淪落街頭。（圖／翻攝自微博）









事件越演越大後，中國媒體《極目新聞》聯繫上Umi的父親吳先生，他悲痛證實，影片中的流浪女子正是他的女兒吳甄楨，目前他已向柬埔寨警方報案。他表示，女兒念完中學後便在外工作，一直告訴家人她在浙江任職，但會不時向家中索要生活費，這些年陸續匯給她8萬元人民幣（約新台幣35萬元）。

吳先生透露，去年11月家裡停止匯款後，女兒仍保持聯絡，直到去年12月26日，她向家人哭訴腿受傷、急需醫藥費，他們又轉了2200元，沒想到近日有人將她在街頭憔悴的照片傳給家人求證，他們才驚覺完全聯絡不上人。報案後才得知，她早在2025年4月便離境前往柬埔寨，而非在中國浙江工作。

原文出處：正妹網紅「被男友騙去柬埔寨」撈金！雙腿骨折流浪街頭「判若兩人」老父急哭

