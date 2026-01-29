正妹與3男開趴醉倒竟遭撿屍 男友打電話聽到心碎真相！1嫌不服再上訴

一名女子受邀酒攤，卻沒想到遭在場3男性侵得逞。示意圖。（翻攝自photoAC）

屏東一名王姓男子邀2名1女到住處喝酒聊天，但喝到凌晨時王男見女子喝茫，竟與另黃男、楊男輪流侵犯女子得逞，直到受害女子男友打電話來，3人才罷手，全案僅楊男不死心上訴最高法院，近日最高法院遭駁回，維持原判7年6月，全案定讞。

根據判決書指出，王男2023年6月26日邀請黃男、楊男及被害女子，到住處喝酒開趴，眾人狂歡到隔日凌晨5時，當時女子已不勝酒力，獨自回房躺在床上休息。

未料，3男黃湯下肚後竟人面獸心，趁著女子醉倒在床上，闖進房內輪流侵犯女子得逞，受害女子驚醒哭喊拒絕，仍被強行侵犯，直到女子男友打來，3人才趕緊停手，最終女子強忍屈辱在男友陪伴下驗傷提告。3男矢口否認犯行，但檢警調查後，仍依妨害性自主罪嫌將3人起訴。

全案經由屏東地方法院經審理後，認定3男性侵得逞，分別依強制性交等罪分別判處王男8年、黃男9年10個月、楊男7年6個月徒刑。王男因放棄上訴，判決定讞，不過黃、楊二人不服上訴至高雄高等法院，高分院認為原審並無不當，駁回其上訴，楊男則毫無悔意，堅持上訴到最高院，但近日遭駁回，全案定讞。

