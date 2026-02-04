正妹行李箱貼「Taiwan is NOT CHINA」照片瘋傳！事實查核：AI生成

網上流傳一張照片，畫面中一名亞裔女子搭乘烏克蘭地鐵，行李箱上貼有「Taiwan is NOT CHINA」標語。圖／翻攝自X

近日網路流傳照片，畫面中一名女子在烏克蘭地鐵內，行李箱上貼著「Taiwan is NOT CHINA」的貼紙，照片曝光後，遭到網友大量轉發，引發熱議。2日台灣事實查核中心發布文章，指出這張照片是AI生成圖。

正妹搭烏克蘭地鐵！行李箱貼「Taiwan is NOT CHINA」標語竟是AI

日前在X、Threads流傳一張照片，畫面中一名亞裔臉孔的女子在烏克蘭基輔搭乘地鐵，而她的行李箱上貼著「Taiwan is NOT CHINA」的貼紙，照片遭到大量網友轉發，更登上台灣媒體報導。對此，台灣事實查核中心找到照片來源「Elena Chan」的X帳號，該用戶在上個月29日發布兩張圖片，內容為日語「ほんとうですね（翻譯：真的耶）」。

烏克蘭之聲的創辦人、在台韓籍烏克蘭人申武松（Oleksander Shyn）受訪表示，這張照片是AI生成圖片，原因是圖片中女子身後的地鐵路線圖，跟真實的地鐵路線圖完全不相同。申武松解釋，圖片中的地鐵寫法有誤，錯誤地將名詞「基輔」和名詞「地鐵」湊在一起；正確的烏克蘭語法應該會將基輔轉換成形容詞，用來修飾地鐵才對。

女子身後的地鐵圖明顯有誤。圖／翻攝自X、烏克蘭官方觀光指南

此外，編輯實際查看2026年基輔地鐵的路線圖，可以明顯發現圖片跟AI圖大相逕庭，再加上AI圖片的標語貼紙，看起來就像是浮在行李箱上，正常來說貼在表面有紋路的行李箱，貼紙應該會呈現凹凸的狀況。台灣事實查核中心指出，透過免費的AI生成圖檢測網站「Is it AI?」、「Hive Moderation」進行分析，結果顯示為這張照片極有可能是AI生成畫面。

AI影像氾濫！養成「1習慣」超重要

對此，國家資通安全研究院研究員戴毓辰表示，面對社群平台的AI影像，建議民眾第一時間要養成「反向搜索」的習慣，雖然現在AI圖片還是能用肉眼察覺破綻，但隨著生成模式技術不斷進步，判讀難度正在持續提升。

戴毓辰提醒，不要依賴單一的AI偵測工作，因為現在AI技術發展屬於「偵測落後於生成」的挑戰，由於產業界投入資源在開發、優化新模型，因此往往要等到大量影像產出，才能進行判讀。戴毓辰建議，要回歸基礎的資訊溯源、多方查證，才是數位時代的自保之道。



