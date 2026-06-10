正妹議員放送比基尼辣照！網暈爛：想游去嘉義了

政治中心／李筱舲報導



嘉義市東區議員顏翎熹（Molly）昨（9）日化身「最辣」政令宣導大使，在臉書上秀出水藍色比基尼辣照，隨即引發大量網友朝聖。不過這其實是高明的「防汛政令宣導」手法！面對連日降雨，她掌握住「流量密碼」，在內文提醒市民提早做好防災準備，更大力推廣嘉義市政府最高10萬元的防水閘門補助，網友看了嗨翻「我都想游去嘉義了！」。









正妹議員曬「比基尼辣照」大解放！「側身曲線+回眸甜笑」網暈爛：想游去嘉義了

嘉義市議員顏翎熹昨（9）日在臉書分享比基尼辣照，瞬間引發網友熱議。（圖／翻攝自Molly 翎熹臉書）

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大方展現完美曲線！正妹議員「火辣比基尼照」網朝聖

嘉義市議員顏翎熹昨（9）日在臉書分享比基尼辣照，瞬間吸引大批網友目光。照片中，她身穿藍白小格紋綁帶比基尼，側身站立在露天游泳池中，大方展現穠纖合度的完美曲線與白皙美背。她回眸側目、露出甜美笑容，氣質宛如南韓女星，而她身後則是翠綠的山巒與朦朧天色，畫面極具唯美感。不過，這張比基尼辣照的背後，其實有更重要的訊息要向嘉義市民傳達。

正妹議員曬「比基尼辣照」大解放！「側身曲線+回眸甜笑」網暈爛：想游去嘉義了

顏翎熹宣導嘉義市防水閘門補助政策。（圖／翻攝自Molly 翎熹臉書）

辣照背後的真相！最高10萬防水閘門補助開始申請

顏翎熹在內文表示，未來幾天嘉義市將有連續降雨，積水及淹水風險也會提高，提醒市民們需提前做好防災準備。另外，她也特別宣導一項重要資訊，嘉義市政府今年度的防水閘門（板）補助已可開始申請了，最高每案可申請達10萬元，受理至115年10月31日止。最後她貼心的叮嚀：「防災工作多一分準備，就能少一分損失咕嚕！天氣無法控制，但風險可以提前降低，提醒大家這幾天留意天氣變化，做好防颱防汛準備，一起平安度過這波降雨咕嚕咕嚕」。





正妹議員曬「比基尼辣照」大解放！「側身曲線+回眸甜笑」網暈爛：想游去嘉義了

顏翎熹外型亮麗，深受市民喜愛。（圖／翻攝自Molly 翎熹臉書）





正妹議員比基尼照太辣了！網喊「想游去嘉義」

這篇正妹議員用比基尼辣照宣傳政令的貼文，吸引大票網友朝聖，不少人留言盛讚：「水已經有那深嗎？邀請大家過去嘉義游泳？」、「這表達方式太棒了」、「感謝美女議員」、「仙氣又性感」、「哇塞塞…好辣好辣喲」、「天生麗質，重點又白」、「美女議員好貼心」、「女神」、「美人魚」、「我都想游去嘉義了！」、「我看了心情好2個小時…繼續上班」、「好甜美的議員」。

原文出處：正妹議員曬「比基尼辣照」大解放！「側身曲線+回眸甜笑」網暈爛：想游去嘉義了

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