正妹變態狠虐男友，割胸部餵狗、斷指烹來吃！超噁細節曝光。圖／翻自《NEWS POST 7》

日本現年23歲女子佐藤紗希，在今年4月遭到逮捕，她被指控過去對男友變態虐待，除了毆打、監控男友，更割下男友的乳首餵狗，對男友斷指，並把割下來的手指烹煮來吃。該案在本月10日進行第3次開庭審理，也曝光更多案情細節。

正妹是變態虐待狂 情勒操控男友

據日本《NEWS POST 7》報導，佐藤紗希被指控在21歲時，對男友施暴虐待。男友A陳述指出，他在高中時認識佐藤，並對她有好感，佐藤大他兩歲，後來兩人發展異地戀，不過最後A男還是跟佐藤同居。佐藤在自己的大阪老家附近租屋，並和A男展開同居生活。

不過同居1個多月後，A男就報警稱，自己遭到佐藤家暴，包括被佐藤持菜刀傷害，而後警方建議A男趕快跟佐藤分開。但A男表示，佐藤事後向他保證不會再犯，於是A男選擇原諒而撤案。不過後來佐藤一不高興，依然持續對A男暴力傷害，之後A男選擇逃離，搬到北海道居住。

但A男承認，自己依然持續遭到佐藤的情緒勒索，他難以抗拒，於是又選擇回到佐藤的懷抱。不過佐藤變本加厲，包括監控A男的所有行動，扣留他的手機、銀行帳戶等，逼迫他不准外出工作，也讓他無法對外求援。

佐藤：聽說割下乳頭的肉還會長出來，好想試...。圖／翻自《NEWS POST 7》

正妹：聽說割下乳頭的肉還會長出來 好想試...

最誇張的狀況來到2024年9月，佐藤變態地說：「聽說割下乳頭的肉還會長出來，好想試試！」然後就要求A男全身赤裸，站在浴室浴缸裡，A男沒有反抗，任由佐藤手起刀落，把A男的乳頭肉割下。A男說，割下的時候真的很痛，但佐藤要求他不准叫出來，逼他咬著毛巾。割下乳頭肉厚，佐藤也拍下A男滲出鮮血的照片，還有刀上殘留乳頭肉的照片，並不準佐藤去就醫，只讓佐藤貼OK棒止血。然後割下來的乳頭肉，佐藤拿去餵狗。

正妹稱「愛我就斷指」 還烹煮來吃

另一起變態事件則是，佐藤不滿A男在與她分居期間，A男用手機查了「夜店」的相關訊息，因此要求A男要做出「愛她」的表現。接著佐藤就要求切斷A男的無名指，也就是戴鑽戒的手指，佐藤說，要斬斷A男的左手無名指，以後他就不能戴上別的女生給他的鑽戒，如果不斷指，就是不愛她。

A男再次被佐藤情勒的狀況下，只好照做，不過A男說，他不敢自己斷指，於是佐藤立馬訂購了一把斧頭，並表示由她親自「行刑」。A男也說，因為害怕疼痛，所以自己先空腹吃了大量安眠藥，待「行刑日」之際，他因為大量服藥而昏昏欲睡，在半夢半醒之際，他看到佐藤已經站在他身旁，把他的手固定住，然後手起刀落，把A男的左手無名指砍斷。

A男表示，佐藤之後還變態地說：「要把手指尖端切一小段煎來吃。」之後佐藤就煎了一小段的手指肉，兩人都吃了一點，還要求A男說「吃後的感想」，而後佐藤將剩下的手指泡在藥水裡，冰進冰箱。A男也表示，這次佐藤也不願意讓他去醫院，還直呼：「切都切了，幹嘛接回去？」

報導指出，A男的乳房在經過住院治療後已痊癒，但是斷指已經接不回去。不過這起案件，佐藤的辯護律師在庭上質疑A男，認為他在案發過程中為何不積極反抗？看到佐藤的斧頭感到恐怖，但為何還要主動配合她斷指？佐藤曾有外出長時間旅遊和不在家的紀錄，但為何A男不逃跑？這起案件仍在審理程序中，預計下一次開庭時間在2026年2月。

佐藤割下A男手指還烹煮來吃。圖／翻自《NEWS POST 7》

