正妹蹲坐新加坡路邊「炸出超深V溝」！本人身分曝光 竟是台灣第一兇

（記者洪承恩／綜合報導）女星郭書瑤（瑤瑤）再度用火辣美照攻佔社群版面。她近日在IG曬出一系列性感造型照，身穿銀白色亮片長禮服現身街頭取景，貼身剪裁完美勾勒S型曲線，平口加深V設計大方展現傲人上圍，不論站著、倚靠路燈，甚至蹲坐在人行道邊，都讓整條街瞬間成為她的伸展台。

照片中，郭書瑤時而靠在木門邊高舉手臂，時而在夜晚街道取景，單手托腮、眼神無辜看向鏡頭，搭配微張雙唇的慵懶神情，性感中又帶點俏皮感。銀白色禮服在燈光映照下閃耀吸睛，加上自然披散的長髮與簡約妝容，整體風格既華麗又不失隨性。

廣告 廣告

圖／郭書瑤近日分享在新加坡拍下的辣照，驚人的服裝炸出深溝。（翻攝郭書瑤IG）

圖／郭書瑤近日分享在新加坡拍下的辣照，驚人的服裝炸出深溝。（翻攝郭書瑤IG）

她也幽默自嘲，氣場其實來自腳上的高跟鞋，笑說「身高取決於上下班」，上班穿恨天高氣勢全開，下班立刻換平底鞋回歸真實身高，還特別加碼分享脫下高跟鞋的背影照，展現私下輕鬆一面，讓粉絲直呼親切又可愛。

圖／郭書瑤近日分享在新加坡拍下的辣照，驚人的服裝炸出深溝。（翻攝郭書瑤IG）

圖／郭書瑤近日分享在新加坡拍下的辣照，驚人的服裝炸出深溝。（翻攝郭書瑤IG）

美照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，留言區湧入「好辣」、「太美了吧」、「書瑤女神」、「豪性感」、「始終還是台灣第一兇」等讚嘆聲不斷，也有人打趣她的身高梗，互動氣氛相當熱烈。

事實上，郭書瑤近年事業發展順利，不僅持續在影視圈推出作品，近期也因行程滿檔，受邀出席海外電影活動，特地換上隆重戰袍亮相。即便工作再忙，她仍常透過社群分享生活點滴與美照，再次證明高人氣與話題度依舊不減。

更多引新聞報導

2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久

色狼校長弔唁竟伸鹹豬手！車內強親女下屬還「舔耳摸胸」

