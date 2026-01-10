正妹躺浴缸竟是台8女神吳婉君 「濕身泡澡片」流出！

娛樂中心／江姿儀報導



曾演出多部八點檔的女星吳婉君，擁有亮麗外型、窈窕體態，憑藉精湛演技，深受觀眾喜愛。她平時活躍於社群，不藏私分享許多生活點滴，也PO出各種不同造型的美照，維持好狀態驚豔所有粉絲。今（10日）晚間吳婉君突然曬出一系列泡澡照，立刻吸引網友圍觀。





台8女神吳婉君今（10日）突然發放深夜福利，曬出一系列泡澡照。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君今（10日）突然發放深夜福利，PO出6張布料淨空入浴照，寫下「好想泡湯 ～尤其是在雪地裡泡湯！先用泡泡浴來滿足一下也不錯，能搞出那麼多的泡泡是不是有一點厲害」，還於限時動態處自首「本來不想洗頭的，但為了泡澡…只好認命」。只見她把秀髮紮在腦後，露出迷人鎖骨、白皙肩頸，正舒服泡在浴缸裡，浸在雪白泡泡中，享受熱水包裹肌膚的溫暖。她還俏皮對著鏡頭玩起泡泡，露出甜美微笑，素顏狀態絕佳，臉蛋透出紅潤自然的好氣色。

台8女神吳婉君還對著鏡頭玩起泡泡，素顏狀態絕佳。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

貼文一出，不到3小時，就吸引2000多人朝聖按讚，網友留言甜喊「真水哦！」、「婉君不用泡湯也很香」、「泡沫太多了！」、「女神」、「香香公主」、「貴妃沐浴」、「呀～婉君好可愛噢」、「泡泡好多」、「泡泡遮住視線了，（笑）」、「白泡泡幼咪咪」、「泡泡人！」、「太犯規了～太辣了！」、「水喔」。





