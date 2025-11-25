正妹軍人慘遭3名高中生性侵殺害 北韓不管未成年當場下令立即處決

北韓3名男高中生應屆畢業，對一名退伍女軍人實施性暴力並將其殺害。示意圖。（翻攝自photoAC）

駭人社會案件不分國際，北韓3名男高中應屆畢業生，竟涉嫌對一名退伍女軍人實施性暴力並將其殺害，值得關注的是該3名高中生皆未成年，但仍被當局處以死刑。

根據脫北者組織「SAND研究所」旗下的 SAND Times報導指出，北韓一名女軍人近期剛結束服役，原搭乘巴士返鄉，途中車輛故障，被迫以步行方式前往目的地。

女軍人外貌出眾遭性侵殺害

據當地消息人士透露，該女軍人容貌出眾，引人注目，期間被3名當地的應屆高中畢業班男生上前搭訕，並強行帶往偏僻處施暴，3名少年因擔心身分曝光，侵犯後竟將人殺害，據報導，女軍人生前曾懇求3高中生，「至少讓我再見一次父母的臉。」但卻遭冷酷拒絕。犯案後，3人還帶著被害人的行李返回巴士站，但被司機察覺異樣，進而將車輛駛往安全部通報。

3名高中生性侵女軍人，當局震怒下令執行即決處決

全案審訊中，3名高中生坦承犯行，經現場搜查後發現被害女子的遺體，全案也立即上報至平壤當局，高層認為情節極度惡劣，即使涉案者為未成年人，仍下令執行即決處決。當局在事件發生後，已指示徹底肅流浪兒及青少年犯罪，並編組了特別掃蕩組織。

值得關注的是，另據韓媒《每日北韓》（Daily NK）報導，黨委員會緊急會議內容表示，各地青少年犯罪頻傳，包含在市場、巴士站搶奪長者與女性財物等案件，當局將持續嚴打。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

