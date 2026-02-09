正妹逛夜市「感應財神在招手」 開刮連中10萬、100萬：金雞在發光

財經中心／王文承報導

一名年輕女子，彩券行被門口高掛的紅燈籠與笑容滿面的充氣財神深深吸引，當下突然湧現一股強烈的「被財神感應到」的直覺，於是臨時起意走進店內試試手氣，沒想到一口氣刮中10萬元與100萬元大獎。（圖／資料照）

高雄市新興區一名年輕女子，日前晚間與友人相約前往六合夜市逛街，途中經過一間彩券行時，被門口高掛的紅燈籠與笑容滿面的充氣財神深深吸引。她形容，當下突然湧現一股強烈的「被財神感應到」的直覺，於是臨時起意走進店內試試手氣，沒想到這個念頭竟帶來驚人好運，一口氣刮中10萬元與100萬元大獎。

「好好運彩券行」代理人黃小姐表示，該名女子進店後，看見櫃檯擺放的紫南宮金雞，內心突然產生一股衝動，隨即決定直接買下整本「2000萬超級紅包」，並當場開刮。

刮獎過程中，女子先刮出一張10萬元獎項，現場友人立刻爆出歡呼聲，氣氛瞬間沸騰。不過，中獎女子本人卻顯得相當冷靜，並未因此停手，而是選擇繼續刮完剩餘彩券。

就在朋友們仍沉浸在10萬元中獎的喜悅時，女子接著往下刮，竟又意外刮出一張100萬元大獎，讓現場眾人又驚又喜，友人忍不住直呼，這股「神準直覺」實在太不可思議。

