正妹遊峇里島離奇半裸亡！傳20人集體中毒 事發旅館照常營業

國際中心／游舒婷報導

中國成都一名25歲的女子兩個月前到峇里島遊玩，卻離奇半裸陳屍在青年旅館內，事件過去兩個月，相關死因一開始認為是食物中毒，不過後續傳出越來越多名受害者，外界開始懷疑是青年旅館使用的殺蟲劑所致。

成都女子陳屍峇里島青年旅館，疑似為殺蟲劑中毒。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據《網易新聞》報導，今年9月2日一名成都女子被發現半裸陳屍在峇里島的一處青年旅館，該名女子被發現時身旁還有嘔吐物，送醫後不治。後續傳出事件至少造成20多人出現中毒症狀，其中10人一度病危。

其中一名和死者同房的中國遊客李姓女子被緊急送往醫院治療，並在加護病房度過五天才脫離危險；另一名中國遊客趙女則在青旅廁所隔間中獨自承受七小時的劇痛與昏迷，期間無任何員工前來查看。

李女回中國後，被診斷為重症肺炎伴隨胸腔積液，醫師指出，如果延誤吸氧，恐有生命危險。她表示，院方曾明確提到，她的臨床表現更符合「殺蟲劑中毒伴隨食物中毒」，而非單純的腸胃感染。

當地醫師也向她解釋，吸入高濃度殺蟲劑雖不會直接引起肺炎，但會強烈刺激呼吸道，使感染風險大幅提高；而嘔吐、腹痛等症狀在兩者中皆可能出現，若兩種因素同時發生，更難以第一時間判別原因。

李女回憶，該青年旅館先前曾接到投訴，遊客抱怨床蝨問題嚴重，飯店曾用殺蟲劑煙燻，且傳出遊客集體中毒事件後警方已經介入調查，但該青年旅館仍照常營業，目前也有多名受害者出面要求網站下架該青年旅館。

