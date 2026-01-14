正妹遊韓行李藏「1物」慘遭沒收「多數女生都用過」韓航警：有火災隱患

生活中心／陳佳鈴報導

澳洲籍女子崔恩（Ellie Tran）日前赴南韓旅遊，返程在仁川機場安檢時，因隨身攜帶的一支市價約新台幣一萬元的「ghd無線離子夾」遭機場人員攔下。（ 示意圖／Pixabay）

出國旅遊打包行李務必留意航空法規，以免貴重物品慘遭沒收還要被罰錢！一名澳洲籍女子崔恩（Ellie Tran）日前赴南韓旅遊，返程在仁川機場安檢時，因隨身攜帶的一支市價約新台幣一萬元的「ghd無線離子夾」遭機場人員攔下。經檢查發現該產品內建「不可拆卸鋰電池」，違反飛航安全規定，當場遭到沒收，讓她心痛不已，淚灑機場。

據外媒《每日郵報》報導，崔恩表示，她從澳洲出發前往南韓時，將該支無線離子夾放在託運行李中，順利通關並未受阻；沒想到結束旅程準備返回雪梨時，卻在仁川機場被安檢人員帶進「小房間」。海關人員告知，由於該款離子夾的鋰電池無法拆卸，若在貨艙中受熱或受壓，極易引發火災，因此嚴格禁止託運及手提上機。

崔恩無奈表示，這支離子夾價值515澳幣（約新台幣10,700元），是她相當珍愛的美容神器。面對高價電器瞬間化為烏有，她在機場情緒潰堤，「我哭得唏哩嘩啦，簡直不敢相信必須把它丟掉。」事後她改買一支僅約新台幣400元的平價離子夾替代，並在社群平台分享這段慘痛經歷，呼籲其他旅客引以為戒。

飛安專家指出，鋰電池產品一直是航空管制的重點。一般而言，行動電源、鋰電池必須隨身攜帶，不可託運；但部分「發熱類電器」（如無線離子夾、捲髮器），若電池「不可拆卸」且無「飛航安全模式」，在許多國家（特別是日本、南韓、紐西蘭）的機場安檢標準極為嚴格，往往面臨被沒收或丟棄的命運。建議旅客出國前務必確認產品規格及當地機場規範，盡量選擇有線款式或電池可拆卸的產品，以免敗興而歸。

