正妹酒後遭多男「輪姦壓制」 哭喊不要仍得逞 男友來電才停手

（記者張芸瑄／屏東報導）屏東王姓男子邀約 2 男 1 女友人到住處飲酒聚會，卻在深夜酒席散去後，見女方不勝酒力回房休息，竟與同行的黃、楊 2 名男子趁機對女子伸出狼爪。女子在房內遭輪流性侵時不斷哭喊抗拒，直到其男友來電聯繫，3 人才停止行為。法院一、二審分別判處王男 8 年、黃男 9 年 10 個月、楊男 7 年 6 個月徒刑；其中楊男一路上訴至最高法院，近日遭裁定駁回，全案定讞。

判決指出，案件發生於 2023 年 6 月 26 日。當天王男在住處招待黃男、楊男及女子「小琳」（化名）飲酒同樂，眾人持續喝到隔日凌晨。小琳因酒力不支、體力透支，獨自回房躺在床上休息，並未再參與後續聚會。

示意圖／女子在房內遭輪流性侵時不斷哭喊抗拒。（擷取自 免費圖庫freepik）

未料，王男等人隨後進入房內，趁小琳處於無法正常反應的狀態，對她施以性侵。判決內容提到，小琳過程中有哭喊、表示抗拒，但 3 人仍輪流強行得逞。直到小琳男友打電話聯絡，王男等人這才收手，現場混亂才告一段落。

事後，小琳在男友陪同下前往醫院驗傷，並向警方報案。3 名男子到案後否認犯行，但檢警彙整相關事證，仍依妨害性自主等罪嫌將 3 人起訴。

屏東地方法院審理後，依強制性交等罪判處王男 8 年、黃男 9 年 10 個月、楊男 7 年 6 個月徒刑。王男未再上訴，判決先行確定；黃、楊 2 人不服提起上訴，高雄高分院認定原審量刑與認事用法並無不當，駁回上訴。其後僅楊男續向最高法院提起上訴，最高院近日裁定駁回，全案至此定讞。

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

