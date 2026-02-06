正妹酒醉上車！遭司機「脫光性侵拍片」玩後棄路邊 連內褲都是精液

（社會中心／綜合報導）台中一名 Uber 計程車司機趁女乘客醉倒、失去反抗能力時伸出狼爪，不僅性侵對方，還以手機全程錄影。全案經台中地方法院審理後，法官依《刑法》乘機性交罪判處司機有期徒刑 3 年 10 月。

判決指出，陳姓司機於 2024 年 12 月 7 日凌晨載送一名女子回到住處附近。女子因酒醉嚴重，幾近不省人事，由司機攙扶下車。陳男見女子已無力抗拒，竟將她拉回車內後座，褪下其上衣與內外褲，先以手機拍攝女子影像，隨後進一步性侵。得逞後，他竟將女子丟在路旁，隨即駕車離開。

示意圖／台中一名 Uber 計程車司機趁女乘客醉倒、失去反抗能力時伸出狼爪。（擷取自 免費圖庫freepik）

事後女子報案，經鑑識採證，女子內褲與生殖器檢體皆驗出陳男 DNA；陳男到案後亦坦承犯行。女子供稱，事發時她因酒醉嚴重頭暈、失去力氣，感到不適卻完全無力反抗或呼救。

法院認為，計程車司機本應保障乘客安全，卻在對方毫無反抗能力時乘機犯案，甚至錄下影像，行為嚴重侵害被害人身體自主權，依乘機性交罪判處有期徒刑 3 年 10 月，全案可上訴。

