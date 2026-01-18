正妹酒醉遭友企圖侵犯 摸到對方身上「這東西」驚覺是他...崩潰報警

方男企圖性侵A女，卻因臉上的眼鏡讓身分露餡。示意圖

新北市方姓男子，2024年11月間，見友人A女酒醉竟起色心，不顧對方拒絕反抗，先強吻對方，隨後更企圖性侵，但並未順利插入，改以撫摸對方胸部，過程中因A女觸碰到眼鏡而得知方男身分，方男才停手，最後A女報案提告，新北地院依強制性交未遂罪嫌，判處有期徒刑1年6月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，方男與A女為相識的朋友，2024年11月23日晚間，方男及其女友、A女與共同友人聚餐，飯後一行人前往方男中和租屋處喝酒，後來A女不勝酒力前往臥房休息，方男見狀竟認為有機扯趁而起色心，尾隨A女進房後伸出狼爪。

方男先是親吻A女嘴唇，A女口頭拒絕並以手推拒，但方男仍無視女方抗拒，將A女內褲褪下，企圖性侵但未能順利插入，只以生殖器撞擊對方陰部外側，隨後又繼續伸手撫摸A女胸部，最後因A女要推開方男時，觸碰到對方眼鏡，她得知是方男所為後，他才停手罷休。

事後A女向警方報案提告，方男遭新北地檢署起訴，法院審理時，因方男對於罪行坦承不諱，且與A女調解同意以100萬元賠償並履行完畢，合議庭審酌其犯後態度尚非惡劣，被害人也同意給予緩刑宣告等，一審判處有期徒刑1年6月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。



