正妹開心吹變「噴火秀」！掀百萬朝聖1關鍵網喊：莫忘八仙
生活中心／綜合報導
不少人會在生日時於IG上發文，希望給自己留下一個難忘的回憶。不過，日前有一名正妹在拍攝生日影片時，在吹蠟燭橋段前竟先含入大量粉末，讓後續的吹蠟燭許願變成「另類噴火秀」。雖然畫面相當壯觀，也吸引超過250萬人次觀看，但台灣網友看完後，留言卻一面倒認為相當危險，並喊「莫忘八仙」。
該名正妹在IG分享一段影片，並寫下：「火馬年生日就像……真的很感激，祝福你們一切順利、快樂。」正妹在吹蛋糕前，旁人先是用湯匙餵她一大匙粉末，她隨即吹向旁邊的已點燃的蠟燭，瞬間變成另類「噴火秀」。不過，該影片意外吸引不少台灣人留言，內容幾乎一面倒認為「粉末結合火源」的舉動相當危險，紛紛表示：「並不是不往人吹就沒事，粉塵閃燃後若接觸到其他易燃物，很可能引發火災，何況你在巷弄間」、「八仙塵爆忘了嗎？」、「台灣人看了覺得可怕」、「妳是台灣人嗎？還記得八仙塵爆嗎？這樣吹真的很危險」。
該正妹為了拍攝漂亮影片，將大量粉末吹向點燃蠟燭。（圖／翻攝xxwitchyxx IG）
臉書粉專「農藝女孩看世界」也轉發相關畫面，並點出：「粉塵爆炸真的很危險的……」讓不少台灣網友感嘆：「八成又是抖音挑戰」、「逆風就變玉米燙」、「網紅帶動就會有人跟風」、「抖音負責物競天擇的部分」、「我個人也支持達爾文，但不支持危害到他人。就像曾經流行把壽星的臉壓進蛋糕裡，這真的是危險又很沒品的行為」、「把當年八仙樂園粉塵爆炸的影片、照片貼一個禮拜，這類事情大概就會少一半」。
2015年八仙樂園租借場地，提供業者舉辦Color Party。（圖／民視新聞資料照）
現場大量粉塵引發閃燃起火，造成民眾傷亡。（圖／民視新聞資料照）
針對自身行為引發議論，該名正妹也出面回應，解釋自己並非台灣人：「因為我一開始真的不了解整個情況，也不會再推薦大家去做這件事。我已經把相關留言置頂，讓大家知道這件事，以及為什麼這對台灣人來說很敏感。但老實說，我也不知道自己能不能阻止別人，因為我並不是這個趨勢的發起者，只是跟著別人做而已。」
當時現場滿目瘡痍，傷者只能在泳圈上等待救援。（圖／民視新聞資料照）
不少患者因大面積燒燙傷，帶來劇烈疼痛忍不住哀號。（圖／民視新聞資料照）
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：正妹IG開心吹變「噴火秀」！掀250萬朝聖「1關鍵網怕爆」：莫忘八仙⋯
