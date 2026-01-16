正妹饒舌歌手下海當女優！自爆「性慾太強」無處發洩

饒舌歌手RINOA投入成人片產業。（圖／翻攝自RINOA Instagram）





正妹饒舌歌手RINOA，日前宣佈加入成人產業，以AV女優身分正式出道，擁有火辣G罩杯魔鬼身材的她，公開跨界新訊隨即引爆討論；她與片商IdeaPocket（IP社）合作，片商公開她是因為性慾太強無處發洩，才決定轉行出發。

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄分析，RINOA的出道作不僅僅是一支成人影片，更加入唱片的概念行銷宣傳，介紹她自2022年開始的音樂生涯歷程，劇照還放上歌詞、必聽字眼，彷彿是在銷售一張專輯的概念。

一劍浣春秋認為，RINO的外型條件很不錯，封面照片的臉部有精緻修圖，跟本人有些微落差、沒那麼精緻，她的G罩杯胸部自然下垂，但在影片中卻又看起來不同，引起不少討論。



