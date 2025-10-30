正妹「戰袍熱舞」伸舌挑逗！被炎上「褻瀆嫦娥」超慘代價曝

國際中心／巫旻璇報導

中國抖音網紅「我不叫龍蝦」近日受邀參加手遊《王者榮耀》十週年慶典，現場以角色「嫦娥」造型登場。然而她在台上熱舞、吐舌、甚至與其他Coser互動的舉動，被玩家批評「完全不符嫦娥高冷清雅的人設」，掀起網路炎上風波。最終，「我不叫龍蝦」被迫拍片公開道歉，並自掏腰包課金約新台幣34.5萬元，替玩家購買角色皮膚以示歉意。













正妹「戰袍熱舞」伸舌挑逗！遭轟「褻瀆嫦娥被炎上」本人急道歉超慘代價曝

「我不叫龍蝦」身穿嫦娥服飾登台。（圖／翻攝自微博）





根據中國媒體報導，當天「我不叫龍蝦」身穿嫦娥服飾登台，隨著音樂扭腰擺臀、吐舌假舔，甚至伸手觸碰其他Coser肚臍，舉止被批「崩壞形象」。不少玩家痛斥，嫦娥在遊戲中向來以「清冷脫俗、高不可攀」著稱，她此舉嚴重OOC（Out of Character），形同「褻瀆角色」。

正妹「戰袍熱舞」伸舌挑逗！遭轟「褻瀆嫦娥被炎上」本人急道歉超慘代價曝

「我不叫龍蝦」身穿嫦娥服飾，隨著音樂扭腰擺臀、吐舌假舔，被網友轟「褻瀆角色」。（圖／翻攝自微博）





面對排山倒海的批評，「我不叫龍蝦」拍片認錯，表示無論初衷如何，「都違背了嫦娥的形象」，並向角色本身、粉絲及官方致歉。她同時宣布放棄活動酬勞，並自費替888名玩家購買嫦娥皮膚，總額約8萬元人民幣（約新台幣34.5萬元）。





正妹「戰袍熱舞」伸舌挑逗！遭轟「褻瀆嫦娥被炎上」本人急道歉超慘代價曝

「我不叫龍蝦」拍片認錯，並自費替888名玩家購買嫦娥皮膚，總額約8萬元人民幣（約新台幣34.5萬元）。。（圖／翻攝自微博）









事件引起網路兩極反應，不少玩家怒批「在大活動上擦邊蹭熱度」、「崩壞十週年氣氛」，也有人諷刺「她以為現場都是自己粉絲」、「這行為讓嫦娥粉絲心碎」。但也有網友替她抱不平，質疑「嫦娥又不是現實人物，何來不符人設」、「遊戲本身就是魔改神話，太入戲了吧？」爭論持續延燒。













