正妹「戰袍熱舞」伸舌挑逗！被炎上「褻瀆嫦娥」超慘代價曝
國際中心／巫旻璇報導
中國抖音網紅「我不叫龍蝦」近日受邀參加手遊《王者榮耀》十週年慶典，現場以角色「嫦娥」造型登場。然而她在台上熱舞、吐舌、甚至與其他Coser互動的舉動，被玩家批評「完全不符嫦娥高冷清雅的人設」，掀起網路炎上風波。最終，「我不叫龍蝦」被迫拍片公開道歉，並自掏腰包課金約新台幣34.5萬元，替玩家購買角色皮膚以示歉意。
「我不叫龍蝦」身穿嫦娥服飾登台。（圖／翻攝自微博）
根據中國媒體報導，當天「我不叫龍蝦」身穿嫦娥服飾登台，隨著音樂扭腰擺臀、吐舌假舔，甚至伸手觸碰其他Coser肚臍，舉止被批「崩壞形象」。不少玩家痛斥，嫦娥在遊戲中向來以「清冷脫俗、高不可攀」著稱，她此舉嚴重OOC（Out of Character），形同「褻瀆角色」。
「我不叫龍蝦」身穿嫦娥服飾，隨著音樂扭腰擺臀、吐舌假舔，被網友轟「褻瀆角色」。（圖／翻攝自微博）
面對排山倒海的批評，「我不叫龍蝦」拍片認錯，表示無論初衷如何，「都違背了嫦娥的形象」，並向角色本身、粉絲及官方致歉。她同時宣布放棄活動酬勞，並自費替888名玩家購買嫦娥皮膚，總額約8萬元人民幣（約新台幣34.5萬元）。
「我不叫龍蝦」拍片認錯，並自費替888名玩家購買嫦娥皮膚，總額約8萬元人民幣（約新台幣34.5萬元）。。（圖／翻攝自微博）
事件引起網路兩極反應，不少玩家怒批「在大活動上擦邊蹭熱度」、「崩壞十週年氣氛」，也有人諷刺「她以為現場都是自己粉絲」、「這行為讓嫦娥粉絲心碎」。但也有網友替她抱不平，質疑「嫦娥又不是現實人物，何來不符人設」、「遊戲本身就是魔改神話，太入戲了吧？」爭論持續延燒。
原文出處：正妹「戰袍熱舞」伸舌挑逗！遭轟「褻瀆嫦娥被炎上」本人急道歉超慘代價曝
更多民視新聞報導
川習會今登場！美資深官員曝焦點在關鍵礦產 相信川普不會被迫表態反台獨
開戰熊害！10月份日本熊傷人84例「6人罹難」 今召開中央跨部門會議
颶風美莉莎重創牙買加古巴 海地至少30死或失蹤
其他人也在看
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 15 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 16 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 20 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
他是誰？羅浮宮竊案「超帥偵探」爆紅全網瘋傳！ 真相超反轉
羅浮宮日前發生珠寶竊案，震驚全球。案發後，一張現場照片在網路上瘋傳，畫面中法國警方正封鎖現場，一名打扮復古、氣質出眾的男子恰好走過，瞬間成為焦點。網友紛紛猜測他是參與辦案的偵探，如今他的真實身分終於曝光！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
宇珊控航空公司冷血！親人過世「退票附訃聞」 對方回應氣哭她
藝人宇珊近日在節目中分享了她的旅行經歷，透露她和丈夫原計劃前往東京旅遊，卻在出發前十天接到公公過世的噩耗，為了處理後事，她不得不放棄這次行程，聯繫航空公司要求退票時，客服告訴她只需提供「死亡證明與訃聞」，便能全額退款，沒想到溝通過程讓她氣到流淚。中天新聞網 ・ 1 天前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
閃兵海嘯恐團滅／Energy「閃兵」代價近億元 他跌落神壇恐遭索鉅額賠償金
Energy回歸後，一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，更獲得「年度歌曲獎」，聲勢比當年更盛，各方邀約不斷，如今因坤達、書偉爆出閃兵風波，團體接下來的活動將大受影響，除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，加上恐將面臨的賠償金，粗估損失新台幣近億元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌！「關鍵美國同遊王子」照片全都在IG
粿粿的前夫范姜彥豐透過IG影片控訴，表示掌握了粿粿出軌王子的確切證據，他在影片中提及關係巨變的開始，就是從粿粿跟王子到美國旅遊之後，回來就表明覺得兩人之前關係太黏了，需要一些個人的時間跟空間，後來甚至玩到不回家，讓范姜彥豐相當心寒，而粿粿跟王子到美國出遊的相關照片，甚至都有上傳在兩人的IG裡。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前
坣娜病逝！ 民歌天后鄭怡發文悼念曝「她要朋友保守秘密⋯」
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享年59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，16日就已經病逝，她粉專發文停在6月8日，開頭就寫著「人生是一趟單程票。」似乎早就在暗示大家，而資深歌后鄭怡稍早發文悼念，也透露「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 49 分鐘前
獨家／超大咖歌王公布驚人月收入！變房地產大亨 日賺上班族10倍薪水
81歲的「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，宣布將於11月8、9日舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，台中連唱三場，主辦單位更替他申請「金氏世界紀錄」，成為高齡歌手連唱紀錄的傳奇，接受三立新聞網專訪，也聊到自己過去曾是房產大亨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前