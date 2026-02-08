正妹KTV遭拖進廁性侵！好友見狀加入 2男下場慘了

高雄一名女子從夜店到KTV續攤，遭兩名男子性侵猥褻。（示意圖／翻攝自Pexels）





高雄市一名女子琪琪（化名）日前在夜店認識阿本（化名）、阿基（化名）兩名男子，隨後一行人前往KTV唱歌。不料，阿本趁琪琪微醺之際，將她帶入廁所性侵，阿基則尾隨進入廁間參與猥褻。事後兩人遭告。高雄地方法院審理後認定，阿本犯強制性交罪，判處有期徒刑4年4月，阿基則犯二人以上共同強制猥褻罪，判處有期徒刑3年1月。

她到KTV續攤 遭兩男拖進廁所性侵

根據判決書指出，112年1月15日凌晨，阿本與阿基在夜店認識琪琪及其友人，隨後一行人前往KTV續攤。當時，阿本見琪琪酒後微醺，便將她帶到一樓公廁，反鎖門後，不顧她的抗拒，對其親吻、撫摸，並以手進行性侵。

廣告 廣告

阿基見狀尾隨進入公廁，先敲門數次，隨後經阿本開門進入，原先僅在一旁觀看，後來也起色心要求加入，與阿本共同對琪琪進行撫摸及親吻。琪琪在過程中不斷掙扎、拒絕兩人，但全程被壓制住無法動彈，最後是趁阿基未鎖門的空檔逃離，隨後向友人說明遭遇並報警處理。

2男子犯後不認

對此，阿本矢口否認犯行，表示自己並未性侵琪琪，全程也都是兩情相悅，謊稱有得到女方同意才有此行為。阿基則稱親吻琪琪只發生在KTV包廂的廁所，在一樓公廁只有在一旁看著阿本與琪琪親吻。

事發當時，琪琪的女性友人表示，她找了琪琪20分鐘才發現琪琪面帶愁容、神情緊張，甚至似乎快要落淚，一直躲在自己身後。隔天追問後，琪琪才吐露當天遭遇，友人隨即將其帶去報案。

法院判決出爐

法院審理認定，琪琪證詞完整一致，並與醫院驗傷及精神鑑定結果相互印證。檢查顯示琪琪下體有新撕裂傷，精神鑑定確認她因遭性侵出現創傷後壓力症候群，持續影響日常生活與社交功能。

法官指出，琪琪在公廁內多次明確拒絕，但兩人仍強行行為，並出手壓制，其「雙方自願」說法未獲法院採信。事後兩人對琪琪身心創傷毫無悔意，反質疑她與陌生人離開包廂及抵抗方式，造成二度傷害。最終，阿本因強制性交罪判處4年4月徒刑，阿基因二人以上共同強制猥褻罪判處3年1月，可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

屏東狼父性侵猥褻3幼女175次 遭重判663年9月

「我不想死...」她被帶回家槍抵太陽穴性侵 新北應召司機認罪

印度女學生遭同學下藥性侵不敢講！懷孕2個月才被發現

