正妹OL遭撿屍「體內驗出DNA」 知名會計師人設崩毀！被起底曾獲政府部門表揚

知名林姓知名會計師日前與妻子參加聚會後，竟撿屍正妹OL並性侵得逞。示意圖。（翻攝自Pexels）

一名林姓知名會計師日前與妻子參加聚會後，竟大起色心撿屍，趁正妹OL醉得不省人事性侵得逞，事後林男到案狡辯是被硬上，不過隨即遭被害者驗傷報告打臉，驗出林男DNA，證據確鑿，林男才百口莫辯。對此，台北地檢署今（31日）依趁機性交罪起訴林男。

據了解，涉案林男經營會計師事務所有成，與妻子常一同出席公開場合，更曾獲政府部門頒發感謝狀表揚，給外界有「顧家好男人」的優質好印象，卻沒想到某日與妻子到友人聚餐後，與朋友將醉倒的年輕的被害女子一同送到旅館休息，竟圖謀不軌。

林男原與友人一起離開房間，但事後又以有東西忘了拿為藉口，再次進入房內，隔天正妹OL因喝爛醉斷片，回想不起任何事情，但因衣物被脫光、加上隨身包包不見，驚覺有異，事後在得知包包在林男的妻子那裡後，以及朋友提醒下，隨即前往報案驗傷。

不過林男到案反控，折返回旅館時，被女方突然拉下他的褲子企圖口交，最終因不舉才沒被得逞，但林男最終遭驗傷報告驗打臉，正妹OL體內驗出與林男相符的DNA，讓受害女子得知後，當場崩潰大哭。對此，檢察官根據驗傷報告等事證，認定林男辯詞完全不可採信，依法提起公訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

