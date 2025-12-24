正宗韓國八色烤肉mini台中三井店今天開幕！前3天免費送海鮮煎餅

「八色烤肉mini」台中三井店開幕，前3天點任一套火烤雙主餐，能免費獲得「mini海鮮煎餅」。（八色烤肉mini供圖）

台中三井OUTLET PARK再添話題美食！人氣韓國獨食燒肉「八色烤肉mini」今天正式開幕，前3天點購火烤雙主餐即可免費獲得「mini海鮮煎餅」。「壽司郎」同樣也進駐三重CITYLINK展分店，推出滿額折扣與耶誕限定造型壽司。

八色烤肉mini已經在全台拓展11家分店，專為單人設計的迷你火烤盤套餐，打破傳統韓式烤肉需兩人以上共食的限制，讓獨食族也能享受正宗韓式燒肉的樂趣。

「豪華鮮貝火烤雙主餐」吃得到豐盛海鮮的鍋物和祕醬烤牛排。（498元／份，八色烤肉mini供圖）

新開幕的三井台中港店，同步推出期間限定「豪華鮮貝火烤雙主餐」，融合釜山港沿岸經典海鮮鍋文化，搭配人氣「韓式秘醬烤牛排」，新年優惠價498元。

點任一套火烤盤主餐，可加198元將例湯升級成「釜山豪華鮮貝鍋」。（八色烤肉mini供圖）

另外，只要點購任一火烤盤主餐，可加198元把附餐例湯升級為「釜山豪華鮮貝鍋」，由台北101店與台中港店搶先供應。即日起到12月26日，點購任一火烤雙主餐即可免費獲得每天限量50份的「mini海鮮煎餅」。

點購任一套火烤雙主餐，即可免費獲得金黃酥脆的「mini海鮮煎餅」，每天限量只有50份。（八色烤肉mini供圖）

壽司郎三重CITYLINK店也推出開幕優惠。即日起到12月26日，單筆消費滿300元並在FB按讚可折抵40元，還能獲得開幕限定資料夾與折價小卡。

「壽司郎」在三重CITYLINK開設第55間分店。

耶誕期間限定的「鮭魚聖誕樹」與「聖誕沙拉軍艦」造型可愛，口感層次豐富，更是節慶聚餐的亮點。

「聖誕沙拉軍艦」（圖左，50元／份）能一次嘗到玉米、鮪魚與蟹肉3種沙拉風味；「鮭魚聖誕樹」（圖右，80元／份）把生鮭魚化作耶誕樹造型，油脂細膩、入口鮮美。（壽司郎供圖）

Info

八色烤肉mini（三井台中港店）

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號（4020櫃號）

電話：04-2656-2267

營業時間：11：00～21：30

壽司郎（三重CITYLINK店）

地址：新北市三重區捷運路62號2樓

電話：02-29748332

營業時間：12：00～21：00



