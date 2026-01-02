正宗「東引小吃店」發表官方聲明：與「東引快刀手」無任何商業關聯，籲大眾切勿誤認抵制

【2026 年 1 月 2 日 台北訊】 近日針對網路社群流傳關於「東引快刀手」合資經營者之相關爭議，並引發部分消費者誤認而發起抵制。對此，傳承一甲子的知名老字號 「東引小吃店」 今日正式發表聲明：本公司與「東引快刀手」為 完全獨立之兩家公司，雙方在財務、股權、經營及資金往來上均無任何關聯。

「東引小吃店」負責人劉老闆表示，品牌自 1960 年代創立至今，始終專注於傳統口味的守護。目前品牌僅設有以下三家直營門市：

南京總店： 台北市松山區南京東路五段 291 巷。

汐止店： 新北市汐止區中興路。

內湖瑞光店： 台北市內湖區瑞光路。

針對近期引起討論之「東引快刀手」及其相關合資股東之法律行為，「東引小吃店」嚴正聲明，該等人士 從未參與「東引小吃店」之經營，亦非本公司股東或合夥人。對於品牌名稱雷同造成的公眾困擾，公司深感遺憾，並對無端遭受波及的基層員工及老主顧感到不捨。

「東引小吃店」 強調，品牌近年積極轉型，如內湖瑞光店與汐止店均提供現代化、衛生舒適的用餐環境，並引進數位點餐設備，皆是為了提供更優質的服務。懇請廣大消費者在表達立場時，務必理性辨別，支持兢兢業業守護老味道的創始品牌，避免誤傷無辜。

正宗「東引小吃店」發表官方聲明：與「東引快刀手」無任何商業關聯，籲大眾切勿誤認抵制

