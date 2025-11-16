正宗「珍珠奶茶」遠征英國！落腳陶瓷之都 食材台灣進口「珍珠每天現做」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

一間名為「HiGuys」的珍奶在英國斯托克亮相！店主阿赫塔爾曾在曼徹斯特品嚐過珍奶，認為斯托克沒有珍奶，希望能帶給當地學生新的口味，並以使用台灣食材自豪。

一間名為「HiGuys」的珍奶在英國斯托克亮相。（圖／取自HiGuys IG）

斯托克（Stoke-on-Trent）是英格蘭的二級行政區，是英格蘭陶瓷業重鎮，位在伯明罕（Birmingham）與曼徹斯特（Manchester）之間。根據「stokeontrentlive」報導，阿赫塔爾（Ismail Akhtar）表示，以前常去曼徹斯特，在那邊喝過正宗的珍珠奶茶後，覺得斯托克缺少這一味，之後在諾丁漢（Nottingham）遇到一名「HiGuys」奶茶店的老闆瑞恩（Ryan），瑞恩表示這是一間家族經營的連鎖店，以使用台灣食材而自豪，珍珠每天新鮮製作，阿赫塔爾因此決定一試，在斯托克開分店。

阿赫塔爾表示，開業過程受到家人很多的幫助，一同尋找合適的店舖，並開始經營茶館，其中食材都從台灣進口。阿赫塔爾透露，他每天早上都會烹製新鮮的木薯粉珍珠，以保持最佳口感，珍珠也有不同口味，包含水蜜桃、芒果和百香果等等。保證不含任何人工添加劑，所有水果口味的茶飲都使用真正的水果。

「當然，我們主打珍珠奶茶，但這並不是我們唯一的選擇，」阿赫塔爾表示，店內依然有其他商品，例如鮮果茶、奶茶以及特製冰沙，在線上點餐與外送平台Just Eat上也可以看到台式奶蓋，也販賣拉麵和杜拜巧克力等小吃。

