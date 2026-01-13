正宮及小三相遇上演扯頭髮 李千娜爆小心機碾壓王彩樺

【緯來新聞網】演員蔡振南、王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟等人今（13日）出席主演新片《恨女的逆襲》首映記者會，日前有觀眾在試片後要求要被導演或是林怡婷「揍一下」、甚至加碼「可以再用力一點！」讓導演和演員們又驚又喜，成為另類舒壓電影。現場更設有拳擊機，讓觀眾親身體驗，熱血沸騰！而在片中飾演正宮及小三的王彩樺及李千娜，今天再度相遇，一起合照就上演扯頭髮戲碼，李千娜更爆料：「我昨天問彩樺姐要穿什麼鞋？她說平底鞋，我就穿了高跟鞋，有多高穿多高！」

王彩樺（右）故意做出扯李千娜頭髮的動作。（圖／記者陳明中攝）

在戲外感情甚好的李千娜與王彩樺，這次在電影中，因為一位是正宮、一位是小三，在片場反而更像「相敬如兵」。王彩樺嗆李千娜在片場「整天走來走去不知道在幹麼」，李千娜則說是導演要她營造出看似忙碌但帶點挑釁的感覺，也透露其實本來有一場是要打拳擊的戲，她也為此練了一下，可惜最後被剪掉，讓她抱屈：「我也不是真的只是走來走去，只是沒被剪進去！」呼籲若是票房有好成績可以再要求導演釋出片段。



王彩樺為電影犧牲甚多，不僅增胖五公斤、全素顏演出，但她認為只要能貼近角色，這些都是應該的，非常敬業。為了保持著角色的鬱悶，她在片場也鮮少說話。其中一場爆發戲是跟演老公的游安順大吵。王彩樺說：「因為我吵架會大舌頭，所以我其實平常不太會吵架，但那場戲，導演只給我們一個方向，然後就要我們大吵四分鐘，因為還有丟東西、聲音很大，後來鄰居差點報警，以為是真的有人在吵架。」

李千娜（左起）、王彩樺、林怡婷、蔡振南、曾皓澤、黃惟、田翔元今一同出席《恨女的逆襲》電影首映會。（圖／記者陳明中攝）

國寶影帝蔡振南今驚喜「歸隊」，他在片中飾演拳擊教練，與女主角林怡婷是師徒也像父女。蔡振南說與導演首次見面時，導演有請他拿手靶試接幾拳，發現非常不容易，他也主動表示需要上課以扮演好教練的角色。不料兩個月上下來、體力負荷極高，讓他直說汗都流了幾公升，小腹甚至都消了。也表示對片中的徒弟們林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的進取心印象深刻，「他們都不厭其煩地嘗試令人感動，此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」



林怡婷雖是新人，但演出自然超群，也入圍了金馬獎最佳新人獎，她面對一眾戲精級前輩游刃有餘，她透露：「南哥飾演的是教練，所以一般的戲他眼神都很銳利威嚴，但有一場一起煮飯的戲，南哥的眼神超溫柔，充滿父愛，表演當下就被溫暖到。」而且有時蔡振南看林怡婷被教練盯太緊，還會刻意多跟林怡婷說話，幫她偷時間再休息一下。至於面對游安順的即興演出，她也能臨場反應。舉例來說，有一場戲是她質疑飾演父親的游安順對她造成的童年陰影，原本劇本上游安順的回應是不予理會。沒想到現場游安順卻冷回：「你皮啊！」，把她當場逼出淚來，冷暴力衝擊更勝劇本的文字。

蔡振南（右）與林怡婷拍攝《恨女的逆襲》培養出好感情。（圖／記者陳明中攝）

飾演拳擊隊成員的黃惟今出席首映會也大吐訓練辛酸，她透露一度被教練陳嘉玲打歪下巴，「但教練很厲害，馬上就幫我把下巴喬回來」。而曾皓澤則說，因為平常不愛運動，一次接受這麼大量的訓練，他才發現自己真的揮汗如雨，「我的汗都會噴到旁邊的人，所以後來我都要穿長袖訓練，或是停下來都會發現地上一灘水」，可見訓練非常激烈。而田翔元則被說是年輕演員中最輕鬆的，因為他本身就是桌球選手，不用特別上課，但第一次演戲的他笑說，最難的是一開始克服與前輩如王彩樺對戲，但後來發現王彩樺非常親切，他才放下心中大石。



《恨女的逆襲》電影講述女主角家玲面對父母名存實亡的婚姻，小三屢次侵門踏戶，母親卻依然視而不見，甚至更加重男輕女，讓她陷入絕望。好不容易因為教練的鼓勵，在拳擊中找到正面迎敵的勇氣，卻發現拳擊中也充滿真真假假，讓她無所適從。不過導演堅信拳王阿里的至理名言「折磨帶來榮耀」，相信成長的苦澀會鍛鍊出信念，讓家玲用拳擊正面不閃躲的精神，從看似無望的家庭困境中，走出自己的逆襲。《恨女的逆襲》1月16日全台上映，影人出席場次及相關資訊請見電影臉書粉專及Instagram官方帳號。

