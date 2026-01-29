正宮悄動刀切掉小三子宮！「驚人內幕」曝光網嚇瘋：渣男比鬼還恐怖

記者蔡維歆／綜合報導

由辛芷蕾、林雨申主演的陸劇《女神蒙上眼》近日開播，改編自豆瓣高分同名小說，講述「常勝律師」唐盈盈與頂頭上司康俊在一樁樁真實案件中過招，並面臨「人情」和「法律」之間的拉扯，最終收穫自身成長的故事。近日，該劇一段「正宮與小三」的糾葛案件掀起討論，讓不少網友直呼：「看到全身發毛！」

由辛芷蕾、林雨申主演的陸劇《女神蒙上眼》近日開播。（圖／翻攝自微博）

辛芷蕾過去以《如懿傳》、《慶餘年》、《繁花》等人氣作品走紅，去年更憑藉電影《日掛中天》奪下威尼斯影后，在中國影視圈地位一夜飛升，晉升成陸劇85花之首，連帶全球都掀起一股辛芷蕾熱潮！如今《女神蒙上眼》是辛芷蕾奪獎後的首部電視劇，也是她首次挑戰律政題材。

而整部劇情源於女大學生劉曼麗（小三）因宮外孕大出血被送往醫院急救，主治醫師是她情人的正宮白雅晴。白醫生為保住劉曼麗的性命不得不切除她的子宮。術後劉曼麗陷哥哥以此為由向白醫生勒索1000萬（約新台幣 4500萬）。辛芷蕾飾演的律師為劉曼麗打官司，卻在劉曼麗住處時抽屜發現劉曼麗服用的維生素中混入抗妊娠處方藥。原來讓劉曼麗失去子宮的兇手並非主治的正宮醫生，而是她愛的男人秦鳴。最終在辛芷蕾的協助下，秦鳴因「故意傷害罪」被判處有期徒刑5年，並需賠償人民幣80萬元（約新台幣359萬元）。

