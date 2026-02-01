正宮求償200萬！浪女多次激戰男鄰居 耶誕節還登門租借人夫

記者楊忠翰／高雄報導

高雄女子在耶誕節當天跑到鄰居家租借人夫。（示意圖／翻攝自Pixabay）

高雄市1名女子小萱（化名），先前與男鄰居阿豪（化名）發生外遇，還在2023年聖誕節登門拜訪，並向對方妻子要求租借其丈夫，甚至坦白2人已經交往並發生多次性行為，事後女鄰居更向其他住戶宣揚此事，阿豪妻子飽受打擊，遂對小萱提告求償200萬元；高雄地院認為，小萱侵害配偶權屬實，判她應賠償20萬元，全案仍可上訴。

阿豪妻子主張，她與丈夫結婚多年，兩人原本感情和睦，小萱明知丈夫已婚，仍在2023年6月開始與丈夫交往，期間發生過多次性行為；同年12月25日，小萱來到她家，親口說出自己與丈夫交往一事，還直接要求租借丈夫，她才知道丈夫外遇。

阿豪妻子還說，她知情後大受打擊，仍決定努力維持婚姻，丈夫也向小萱提出分手；孰料，小萱被甩後心有不甘，竟跑到她家噴漆洩憤，還對她的子女提告妨害自由、恐嚇等罪，甚至向鄰居公開偷情一事，讓她遭到眾人議論，遂向小萱提告求償200萬元。

小萱辯稱，自己確實與阿豪交往過，但她未曾要求租借阿豪，亦未向鄰居散布外遇一事，她沒有意願、也無力賠償；至於潑漆洩憤部分，她已賠償2萬元，並與阿豪達成和解；鄰居則證稱，他曾聽過7、8人議論過外遇事件，但自己並未聽到小萱親口提及此事，其他鄰居也沒說過消息來源。

法官認為，小萱侵害配偶權屬實，就算無力賠償，亦無法免除賠償責任，但小萱宣揚偷情一事並無證據，潑漆部分亦達成和解，考量小萱無業等情狀，判她必須賠償20萬元，全案仍可上訴。

