正宮突襲現場！陳庭妮現身《星廚之戰》 胡宇威冷汗直流

〔記者林欣穎／台北報導〕鍾欣凌主持料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，本週賽制再進化，即將迎來四強首戰，不過此時，安心亞卻因為工作因素遺憾退賽，正式進入「七人比賽、不補廚助」的全新階段。

目前場上僅剩四位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與三位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰，迎接更加殘酷的考驗。本集同步啟動前所未有的「經營型賽制」，不只比廚藝，還要拚服務、比應變，更要考驗誰最有能力經營一家餐廳。顧客是否願意給出「服務費」也成為關鍵積分，累積到最後，總積分最高的主廚與明星廚助，將雙雙抱走各100萬元冠軍獎金。

開賽前，節目一口氣分好接下來四場比賽組合，分組現場卻出現前所未見的畫面，過去總是「秒被搶走」的胡宇威這次翻牌後竟然乏人問津！鍾欣凌忍不住當場笑虧：「大家以前搶著要你，現在沒有人要你！」反觀林予晞卻成為全場焦點，意外陷入多角關係，鍾欣凌一看局勢立刻補刀：「這個關係複雜了！」

進入第二輪，Will高郁皓轉向選擇林予晞，鍾欣凌笑說：「你這跟追求愛情一樣，就是死纏爛打。」沒想到Will高郁皓的理由竟然是「要回應予晞第一輪選擇他」，卻立刻被鍾欣凌神吐槽：「但她現在走了！」Will回應：「可是該做的還是要做啊！」林予晞立刻氣喊：「什麼叫該做的！」全場瞬間笑翻。

比賽當天早上，明星廚助全員投入外場準備。姚淳耀緊張坦言：「我真的沒有做外場的經驗，壓力很大。」胡宇威也直呼挑戰度爆表：「以前都不是我講菜，這次要自己來真的很難。」

林予晞則俏皮亮出她的「祕密武器」！用不同顏色標籤紙做的小抄，還戴上梳化組送給她的「全村的希望」髮夾，既幽默又可愛。比賽正式開始後，陳庭妮突然驚喜現身，讓胡宇威當場冷汗直流。

陳庭妮笑說：「我今天無事一身輕，就是來吃飯的，原來被服務的感覺這麼好！」姚淳耀立刻上前倒水，陳庭妮俏皮問：「現在是在搶生意嗎？」姚淳耀秒回：「對！先搶先贏！」胡宇威也不甘示弱衝上前詢問是否要加水，卻被陳庭妮笑回：「不好意思，我們已經被服務過了。」一來一往逗得全場笑聲不斷。

進入下一場比賽前，鍾欣凌宣布全新組合，姚淳耀與鄭淳豪首度搭檔，兩人竟然直接比心示愛，胡宇威嫌棄直呼：「好噁心喔！」林予晞也補刀：「剛吃飽欸！」姚淳耀卻樂得自稱「雙淳」，更帶著鄭淳豪喊出口號：「大家好，我們是『淳愛組』！」讓全場邊翻白眼邊大笑。

