正宮被偷家！每週6次激戰人夫副店長 女房仲：你量體重會變瘦

台南市1名房仲男主管阿豪（化名），先前偷吃自家女業務小萱（化名），兩人還互傳鹹濕訊息，內容提及「一周六次性福」、「感覺你晚上量體重會變瘦」等字句，後來阿豪妻子發現兩人關係，憤而提告求償100萬元，台南地院認為，原告請求具正當性，遂判小萱應賠償20萬元，全案仍可上訴。

阿豪妻子主張，她與丈夫在2021年結婚，兩人育有2名未成年子女，丈夫在某房仲公司擔任副店長，小萱則是該店的銷售開發員；她無意間查看丈夫手機後發現，兩人互傳充滿性暗示的訊息，包括「愛你」、「妳剛剛明明有高潮」、「快去睡吧，愛你」、「一周六次性福」、「感覺你晚上量體重會變瘦，因為今天運動量應該夠了」等字句，並非一般同事或女性友人間應有之互動，遂對小萱提告求償100萬元。

法官勘驗對話紀錄後發現，兩人多次提及相約獨處情形，顯然阿豪曾多次前往小萱住家，小萱亦早就知悉阿豪已婚，兩人互動已逾越一般男女交往分際，儘管無法確認兩人是否發生過性行為，但雙方曖昧及性暗示對話內容，已嚴重侵害阿豪妻子配偶權，對其精神造成重大打擊，考量阿豪妻子經濟條件、精神受創程度及小萱持續違法等情狀，阿豪妻子請求賠償具正當性，但原主張100萬元過高，遂判小萱應賠償20萬元，全案仍可上訴。

