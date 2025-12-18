正宮、小三、叛逆千金齊聚！王晴為演壞女人 狠砸10萬治裝費

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視最新8點檔大戲《豆腐媽媽》即將上檔，預告片一曝光便掀起網友熱烈討論。演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟今（18）日出席《豆腐媽媽》豪門一家下午茶品鑑會，提前為新戲暖身。

演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟今（18）日出席《豆腐媽媽》豪門一家下午茶品鑑會。（圖／民視提供）

劇中飾演萬家董事長的吳皓昇，這次挑戰一個「由黑洗白」的複雜角色。他以豆腐形容劇中家族關係，「萬家豆腐象徵的是凝聚與溫度，但我們這個豪門，卻比較像負責把人『磨碎』的那一段。」他也坦言，角色表面風光，背後卻藏著層層謊言與身世祕密，更被劇中妻子李沛綾直指是「最渣董事長」。

至於李沛綾在金獎導演馮凱操刀下，化身性格火辣、命運坎坷的正宮角色。她笑稱自己像「椒香麻辣豆腐」，為愛犧牲一切，不僅替吳皓昇頂罪入獄，還被迫與孩子分離。她也透露，這次角色的情感強度，是自己演藝生涯中數一數二的挑戰。而飾演「地下女友」長達20年的潘奕如，則自嘲是「滷百頁豆腐」，默默陪伴、慢慢入味，但卻在多年後才驚覺愛人始終未曾離婚。

王晴在《豆腐媽媽》中徹底顛覆以往形象，飾演極度厭惡重男輕女父親的叛逆千金。她直言：「我就是想演壞女人，演到被觀眾罵也沒關係！」為了完美呈現富家女氣場，她更自掏腰包近10萬元治裝，只為打造一個「壞得有層次」的角色。飾演兒子的羅子惟，則是萬家中少數的「清流」，拒絕接班家族事業，選擇在外打拚。他透露，與「董事長父親」吳皓昇在劇中有多場激烈父子衝突戲，火花十足，情緒張力滿滿。





