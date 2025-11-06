「正宮」林咚咚開嗆雪碧「吃人血饅頭」蹭謝侑芯熱度！ 狠酸：50歲前再紅一波

林咚咚（左起）怒轟雪碧蹭謝侑芯熱度。翻攝Instagram @artnikki、sprite0719ss

台灣娛樂圈因網紅謝侑芯猝逝案持續延燒，AV導演圤智雨爆料謝侑芯「不良習慣」，指她每月花30萬出入台北牛郎店，引發雪碧（方祺媛）強力駁斥，強調謝侑芯生活自律，「每月去一次而已，不可能花那麼多」。事件火上澆油，昔日「正宮」林咚咚在Threads發文開砲，諷刺雪碧「靠吃人血饅頭」借謝侑芯話題炒作，狠狠開酸。

林咚咚的Threads發文火藥味十足，她以「雪錶」諷刺稱呼，全文寫道：「這下雪錶靠吃人血饅頭謝侑芯生意變好囉，戴著當小三媽媽桑時常戴的『同一頂帽子』，阿雪媽媽精心打扮，最厲害的是，帽子看上去都沒舊。」文字充滿「怨恨值」，並且針對年齡狠酸一波：「經紀人阿雨大概是想讓阿雪看能不能在50歲之前再紅一波，大家越關注，他們越開心。」發文不僅影射雪碧利用謝侑芯之死吸流量，還回溯雪碧過往黑歷史，酸她精心打扮卻「配件不變」，透露出對舊恩怨的深刻不滿。

林咚咚發文開嗆雪碧。翻攝Instagram @artnikki

事件源頭來自圤智雨近日聲稱有圈內消息指出，謝侑芯常去牛郎店揮霍。但雪碧作為謝侑芯友人，第一時間出面護航，怒批圤智雨「只見過侑芯一次，怎麼可以亂講？」她澄清謝侑芯不喝酒、早睡，經濟獨立月收上百萬，「若去牛郎店，也是陪自己放鬆，從來不是常客，也不亂花錢」。

林咚咚與雪碧的梁子結自大約5年前。2020年，林咚咚懷孕5個月發現丈夫郭柏均出軌雪碧，提告侵害配偶權獲賠45萬元。她也曾上節目詳述抓姦內幕，如車上發現雪碧頭髮等細節，雖選擇不離婚撐家，但舊恨至今未消。圤智雨則與雪碧「曾經有段情」，兩人交往大約2年。



