正崴發布重大訊息！集團3家公司11/13起停牌
證交所今（12）日晚間公告，正崴集團（2352）旗下三家公司包括正崴（2352）、永崴投控（3712）、森崴能源（6806）自13日起暫停交易，因為正崴精密工業股份有限公司有重大訊息待公布。
回顧今年8月，森崴能源旗下子公司富崴能源，因為台電離岸風電二期施工成本暴增，追加工程款項墊款近200億元，並先行認列虧損，導致上半年大虧44.3億元，每股稅後虧損達17.29元，預計與台電調解確定後，依比例沖銷回補，當時集團股紛紛重挫，如今集團公司停牌交易，市場預測正崴集團與台電的協商結果出爐。
中信金代子公司宣布取得桃園航空城土地！投資金額逾137億元
台積電又出手！子公司TSMC Global買進這3檔債券
士紙獨立董事陳明竺逝世 享壽81歲
