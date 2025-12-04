正常上班沒盯盤！ 他見 同事月收93萬心態崩：我只有4萬





根據行政院主計總處日前公布的統計資料，全體受僱員工經常性薪資平均數是4萬7751元，不過卻有近7成的勞工都領不到。不少人會兼職、斜槓增加收入，或者投資理財多一份被動式收入。一名女網友在網路上分享自己月薪4萬，見到另一名大她5歲的同事，光這個月股票獲利就高達200多萬元，月均收入93萬元，讓她羨慕不已，她將此事PO網後，引發網路熱議。

一名28歲女網友3日在《Dcard》論壇PO文「同事月收入93萬，我只有4萬」，她表示自己和同事職位差不多，做的事情也都差不多，對方大她5歲，沒想到收入卻是她的20多倍。她寫道：「這個月因聚餐才開始追蹤他IG，看他限動PO對帳單，他這個月股票獲利兩百多萬，我整個驚呆」，女網友表示自己只有定期定額，一問之下，對方表示並非每個月都大賺，之前也有虧錢，「但平均來說，含月薪大概一個月90～95萬左右收入」。

女網友無奈地表示，她一聽整個心情無法平復，「不是嫉妒，是覺得怎麼可以差那麼多，他每天坐在我斜後方，看他都正常上班也沒請假或一直盯盤，都沒有，非常正常的人，如果沒看他IG，我根本不知道！」

許多網友看了以後也紛紛表示「同事入場的早，靠股票獲利，你們的等級本來就不同~入股太晚，我們沒有穿越時空的能力~買不到價格低的股票」、「人生本來就是這樣，起跑線就不同。不用太過糾結比較人家」、「他本金可能幾千萬啊，他家裡有礦就不用去比了」、「剛好這3個月好操作，賺比較多。趁好賺大賺，跌，小賠」、「只看到人家現在月入多少在那邊眼紅，也不想想人家幾年前花了多少心力在投資理財」、「簡單，打不贏他就加入他。誘惑他，想辦法讓這些錢變成妳的」。

還有人認為投資有賺有賠，不必羨慕別人「不用煩惱，炒股嘛，再過幾年，你可能會看到很多人留言發問，同事月收入4萬，我槓桿開太大，現在要還負債幾百萬，我該怎麼辦」、「賺的時候曬單炫耀，賠500萬的時候不敢說」、「紙上富貴 我曾經24小時內，帳面損失多200萬，就問妳敢嗎？」、「現在賺得多，死得也快，至少你不用擔心剩幾個月就要退休的某天起床睜眼，發現一輩子賺的都消失了，還負債上千萬」。

不過也有人認為事情沒那麼單純「怪怪的，正常人會想讓熟人知道自己賺很多錢嗎？中發票1000萬都不一定會告訴家人了吧」、「沒有家裡提供本金，吹喇叭居多，巴菲特都沒這麼會賺」、「真好騙，平均月收入超過90萬何必上班？專心在家操盤賺更多吧！」、「IG PO對帳單的，之前我同學就有遇到，還是熟人犯案，反正就是高報酬高獲利說幫忙代操，結果被詐騙100萬」。

▼28歲女網友PO文「同事月收入93萬，我只有4萬」。（圖／翻攝《Dcard》論壇）

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

