正常色覺與生存率相關？研究：色盲可能忽略致命癌症預警

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，色盲可能會忽略膀胱癌早期預警訊號之一，造成嚴重後果。此研究發表在《自然健康》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國史丹佛大學研究團隊利用名為TriNetX研究平台進行分析，該平台匯總來自世界各地的即時電子健康記錄，提供約2.75億筆去識別化的患者記錄。

研究團隊從美國約1億份患者記錄中發現，有135名患者同時被診斷出患有色盲和膀胱癌。TriNetX平台允許研究小隊精心挑選對照組，對照組具有相同的癌症診斷但視力正常，讓團隊能夠進行對比。

研究團隊進行分析後發現，在被診斷出患有膀胱癌的人中，色盲患者的存活機率確實低於視力正常者。與色覺正常的膀胱癌患者相比，患有色盲的膀胱癌患者在20年內的死亡風險高出52%。

研究團隊表示，尿血是膀胱癌最常見的早期症狀，也常是患者就醫的原因。但並非每個人都能輕易察覺到這個訊號，色盲患者就難以發現血跡，導致他們忽略重要預警訊號的可能性比常人高。

研究團隊指出，當尿血症狀未被察覺時，人們可能會等待更長時間才就醫，導致癌症在治療開始前發展到更嚴重的階段。

研究團隊強調，膀胱癌的預後和疾病的早期發現密切相關。希望此研究能讓色盲患者和接觸色盲患者的醫生知道，色盲可能忽略膀胱癌早期預警訊號。

